«Барыс» провел открытую тренировку перед стартом в плей-офф КХЛ

В воскресенье, 1 марта, в первом матче Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки примут магнитогорский «Металлург». Еще один матч состоится в столице 3 марта. В Магнитогорске встречи пройдут 5-го и 7-го. Серия продлится до четырех побед. В случае необходимости могут состояться еще три игры: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.