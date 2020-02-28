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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» провел открытую тренировку перед стартом в плей-офф КХЛ

ХК «Барыс» сегодня, 28 февраля, провел открытую тренировку в Нур-Султане перед стартом в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На лед команда вышла в полном составе. Участие в тренировке приняли травмированные ранее казахстанский форвард Роман Старченко и шведский защитник Виктор Сведберг.

В воскресенье, 1 марта, в первом матче Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки примут магнитогорский «Металлург». Еще один матч состоится в столице 3 марта. В Магнитогорске встречи пройдут 5-го и 7-го. Серия продлится до четырех побед. В случае необходимости могут состояться еще три игры: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

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