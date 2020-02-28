«Интересная серия будет в плей-офф». Скабелка — об успешном сезоне «Барыса», итогах «регулярки» и бойцах из «Магнитки»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о готовности команды к старту в
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о готовности команды к старту в
Напомним, сегодня «Барыс» провел на своей арене открытую тренировку. В воскресенье, 1 марта, в первом раунде Кубка Гагарина казахстанский клуб примет магнитогорский «Металлург». Еще один матч состоится в столице 3 марта.
— Андрей Владимирович, давайте подведем итоги регулярного чемпионата. Довольны ли вы сезоном?
— Да, отличный сезон. Команда достаточно стабильно каждый месяц набирала очки. Мы шли всегда в зоне
— Что скажете по выездной серии последней, на которую отправились экспериментальным составом?
— Нормальная, хорошая серия. Наверное, могли бы
— Можно ли сказать, что это были просмотровые матчи для молодежи?
— Мы молодежь эту знаем. Дали им почувствовать, ребята посмотрели, что это такое. Ну и в этом плане тоже, да.
— Старченко и Сведберг на льду. Они готовы к
— Да, все здоровы. Все готовы.
— Из «Номада» будете
— Нет, не будем. Потому что «Номад» сейчас параллельно тренируется с нами, и у нас тренируется состав, который будут играть. Если возникнут
— Что скажете о «Металлурге» как о сопернике по
— Очень сильная команда. Много, скажем так, кубковых бойцов, там ребята, которые выигрывали кубки. Много мастерства. Интересная серия будет.
— Что делали игроки, которых вы не взяли на последний выезд?
— Тренировались в обычном режиме. Тут оставался Игорь Витальевич Матушкин, Кирилл Легчаков — тренер по физподготовке. Готовились целенаправленно.
— «Барыс» дважды уже играл с «Магниткой» в
— Вы уже ответили сами. Команда другая и тренер другой.
— Победа в дивизионе имеет психологическое влияния на команду и на вас?
— Ну, это всегда приятно — выигрывать, быть первыми. Конечно, мы довольны. Говорили с ребятами, что это хорошо проделанная работа.
После матчей в