«Интересная серия будет в плей-офф». Скабелка — об успешном сезоне «Барыса», итогах «регулярки» и бойцах из «Магнитки»

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня «Барыс» провел на своей арене открытую тренировку. В воскресенье, 1 марта, в первом раунде Кубка Гагарина казахстанский клуб примет магнитогорский «Металлург». Еще один матч состоится в столице 3 марта.

— Андрей Владимирович, давайте подведем итоги регулярного чемпионата. Довольны ли вы сезоном?

— Да, отличный сезон. Команда достаточно стабильно каждый месяц набирала очки. Мы шли всегда в зоне плей-офф в первой четверке. Поэтому да, мы довольны сезоном. Мы с ребятами говорили, он оказался для нас интересный. Много хороших матчей было. Но это уже история. Естественно, что плей-офф — это другой турнир. Поэтому сейчас у нас все мысли об этом.

— Что скажете по выездной серии последней, на которую отправились экспериментальным составом?

— Нормальная, хорошая серия. Наверное, могли бы две-три шайбы забить с «Амуром», моменты были. Но как получилось, так получилось.

— Можно ли сказать, что это были просмотровые матчи для молодежи?

— Мы молодежь эту знаем. Дали им почувствовать, ребята посмотрели, что это такое. Ну и в этом плане тоже, да.

— Старченко и Сведберг на льду. Они готовы к плей-офф?

— Да, все здоровы. Все готовы.

— Из «Номада» будете кого-то привлекать к тренировкам или играм плей-офф?

— Нет, не будем. Потому что «Номад» сейчас параллельно тренируется с нами, и у нас тренируется состав, который будут играть. Если возникнут какие-то нюансы, конечно, мы переведем из «Номада» в «Барыс». Сейчас уже некогда много тренироваться. Есть нюансы, которые мы отрабатываем непосредственно тем составом, который идет на игру.

— Что скажете о «Металлурге» как о сопернике по плей-офф?

— Очень сильная команда. Много, скажем так, кубковых бойцов, там ребята, которые выигрывали кубки. Много мастерства. Интересная серия будет.

— Что делали игроки, которых вы не взяли на последний выезд?

— Тренировались в обычном режиме. Тут оставался Игорь Витальевич Матушкин, Кирилл Легчаков — тренер по физподготовке. Готовились целенаправленно.

— «Барыс» дважды уже играл с «Магниткой» в плей-офф и было все не очень хорошо. Понятно, что и команда другая сейчас в «Барысе» и тренер…

— Вы уже ответили сами. Команда другая и тренер другой.

— Победа в дивизионе имеет психологическое влияния на команду и на вас?

— Ну, это всегда приятно — выигрывать, быть первыми. Конечно, мы довольны. Говорили с ребятами, что это хорошо проделанная работа.