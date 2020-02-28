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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о возвращении легионера перед плей-офф КХЛ

Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг восстановился от травмы, сообщает пресс-служба клуба.

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Последний раз на лед Сведберг выходил 21 февраля в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2). Эта игра стала для шведа всего лишь пятой после травмы, из-за которой он пропустил пять месяцев.

В этом сезоне 28-летний Сведберг набрал два (1+1) очка в 10 матчах.

«А теперь официально, Виктор Сведберг чувствует себя хорошо и готов к матчам плей-офф», — говорится в сообщении «Барыса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Барыс», который выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции, встретится с «Металлургом». Серия до четырех побед стартует 1 марта в Нур-Султане.

Накануне Кубка Гагарина «Барыс» провел открытую тренировку, а главный тренер Андрей Скабелка рассказал о настрое команды.

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