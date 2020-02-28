«Барыс» объявил о возвращении легионера перед плей-офф КХЛ
Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг восстановился от травмы, сообщает
Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг восстановился от травмы, сообщает
Последний раз на лед Сведберг выходил 21 февраля в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2). Эта игра стала для шведа всего лишь пятой после травмы,
В этом сезоне 28-летний Сведберг набрал два (1+1) очка в 10 матчах.
«А теперь официально, Виктор Сведберг чувствует себя хорошо и готов к матчам плей-офф», — говорится в сообщении «Барыса».
Напомним, что в первом раунде
Накануне Кубка Гагарина «Барыс» провел открытую тренировку, а главный тренер Андрей Скабелка рассказал о настрое команды.