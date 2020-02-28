Текущие события
Хоккей. НХЛ
29.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.02
Коламбус Блю Джэкетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
29.02
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
29.02
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
29.02
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лос-Анджелес» предложил Нестерову шесть миллионов долларов за два года

Как стало известно «СЭ», «Лос-Анджелес» предложил защитнику ЦСКА Никите Нестерову 2-летний контракт на 6 миллионов долларов.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

26-летний Нестеров является неограниченно свободным агентом в НХЛ. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 апреля.

Отметим, что у Нестерова есть договоренность с армейцами о продлении действующего соглашения на 5 лет.

В текущем сезоне Нестеров набрал 23 (7+16) очка в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7».

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
The Telegraph: чемпионат Англии может быть остановлен
Бразильский игрок сборной России рассказал об отношении к Путину
Александр Кокорин заявил о желании вернуться в сборную России
Суд лишил Смолова 8 миллионов рублей компенсации за разбитый BMW
Матчем в Самаре открывается весенняя часть РПЛ (трансляция)
Кучеров побил великий рекорд канадца, но это «Тампу» не спасло
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь