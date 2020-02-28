Форвард «Барыса» оценил сезон в «регулярке» и высказался о фаворите в первом раунде плей-офф КХЛ
Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев, комментируя предстоящий первый раунд
Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев, комментируя предстоящий первый раунд
— Антон, какой настрой перед первой игрой с «Металлургом»?
— Все мы с нетерпением ждем матча. Думаю, что будет интересная игра, готовимся по максимуму. У нас достаточно времени на восстановление. Сегодня, 28 февраля, начали подготовку, а завтра будет еще один день.
— Как оцениваете сезон в регулярном чемпионате?
— Неплохо его провели — второй год подряд заняли второе место на «Востоке». Самое главное, что у нас есть теперь преимущество на своей площадке.
— Какие шансы у команды в
— Конечно, весь сезон готовились и настраивались на это. Думаю, что у нас есть хорошие шансы пройти дальше. Многое зависит от того, как мы проведем матч с «Металлургом».
— У «Металлурга» был нестабильный сезон в регулярном чемпионате. Может ли «Барыс» считаться фаворитом в этой паре, учитывая неплохие результаты команды?
— Мы не обращаем внимание на это. У них хорошая команда: в составе есть игроки, которые становились чемпионами. То, что было в «регулярке», — уже неважно, сейчас все может решить один матч. Результат будет зависеть от нас: как мы выстроим игру, сможем ли навязать свою тактику. У них есть опытные хоккеисты, но все будет зависеть от нас. Легко точно не будет никому.
Напомним, что в первом раунде
Накануне Кубка Гагарина «Барыс» провел открытую тренировку, а главный тренер Андрей Скабелка рассказал о настрое команды.