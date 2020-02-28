Форвард «Барыса» оценил сезон в «регулярке» и высказался о фаворите в первом раунде плей-офф КХЛ

— Антон, какой настрой перед первой игрой с «Металлургом»?

— Все мы с нетерпением ждем матча. Думаю, что будет интересная игра, готовимся по максимуму. У нас достаточно времени на восстановление. Сегодня, 28 февраля, начали подготовку, а завтра будет еще один день.

— Как оцениваете сезон в регулярном чемпионате?

— Неплохо его провели — второй год подряд заняли второе место на «Востоке». Самое главное, что у нас есть теперь преимущество на своей площадке.

— Какие шансы у команды в плей-офф?

— Конечно, весь сезон готовились и настраивались на это. Думаю, что у нас есть хорошие шансы пройти дальше. Многое зависит от того, как мы проведем матч с «Металлургом».

— У «Металлурга» был нестабильный сезон в регулярном чемпионате. Может ли «Барыс» считаться фаворитом в этой паре, учитывая неплохие результаты команды?

— Мы не обращаем внимание на это. У них хорошая команда: в составе есть игроки, которые становились чемпионами. То, что было в «регулярке», — уже неважно, сейчас все может решить один матч. Результат будет зависеть от нас: как мы выстроим игру, сможем ли навязать свою тактику. У них есть опытные хоккеисты, но все будет зависеть от нас. Легко точно не будет никому.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Барыс», который выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции, встретится с «Металлургом». Серия до четырех побед стартует 1 марта в Нур-Султане.