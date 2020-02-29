Дацюк пропустит начало серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии
«Автомобилист» встретится с «Сибирью» в первом раунде
«Павел Дацюк пропустит начало серии с “Сибирью”. Пока трудно сказать, сколько именно он пропустит — все будет зависеть от самочувствия. Сегодня Дацюк занимался индивидуально», — сказал Рябков по телефону.