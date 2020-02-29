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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дацюк пропустит начало серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф КХЛ с «Сибирью», сообщил РИА Новости директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» встретится с «Сибирью» в первом раунде плей-офф КХЛ, первые матчи серии пройдут в Екатеринбурге 2 и 4 марта. 41-летний Дацюк в текущем сезоне провел 43 матча и набрал 22 очка (5 голов, 17 передач) при показателе полезности «плюс 12». Хоккеист внесен клубом в список травмированных.

«Павел Дацюк пропустит начало серии с “Сибирью”. Пока трудно сказать, сколько именно он пропустит — все будет зависеть от самочувствия. Сегодня Дацюк занимался индивидуально», — сказал Рябков по телефону.

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