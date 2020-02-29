Дацюк пропустит начало серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»

«Автомобилист» встретится с «Сибирью» в первом раунде плей-офф КХЛ, первые матчи серии пройдут в Екатеринбурге 2 и 4 марта. 41-летний Дацюк в текущем сезоне провел 43 матча и набрал 22 очка (5 голов, 17 передач) при показателе полезности «плюс 12». Хоккеист внесен клубом в список травмированных.

«Павел Дацюк пропустит начало серии с “Сибирью”. Пока трудно сказать, сколько именно он пропустит — все будет зависеть от самочувствия. Сегодня Дацюк занимался индивидуально», — сказал Рябков по телефону.