Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ по хоккейным операциям
ТАСС, 29 февраля. Георгий Кобылянский покинул пост
ТАСС, 29 февраля. Георгий Кобылянский покинул пост
Отмечается, что временно обязанности Кобылянского возложены на руководителя департамента проведения соревнований Сергея Козлова. Часть направлений деятельности Кобылянского также распределена между другими
Кроме того,
14 февраля новым главой КХЛ стал Алексей Морозов. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который 21 января был назначен
В воскресенье пройдут первые матчи первого раунда