Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ по хоккейным операциям

Отмечается, что временно обязанности Кобылянского возложены на руководителя департамента проведения соревнований Сергея Козлова. Часть направлений деятельности Кобылянского также распределена между другими вице-президентами КХЛ.

Кроме того, пресс-служба КХЛ сообщила об обновлении состава спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

14 февраля новым главой КХЛ стал Алексей Морозов. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который 21 января был назначен вице-премьером.