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18:09 (мск), источник: ТАСС

Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ по хоккейным операциям

ТАСС, 29 февраля. Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейным операциям. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Отмечается, что временно обязанности Кобылянского возложены на руководителя департамента проведения соревнований Сергея Козлова. Часть направлений деятельности Кобылянского также распределена между другими вице-президентами КХЛ.

Кроме того, пресс-служба КХЛ сообщила об обновлении состава спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

14 февраля новым главой КХЛ стал Алексей Морозов. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который 21 января был назначен вице-премьером.

В воскресенье пройдут первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ.

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