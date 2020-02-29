Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни среди лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига подвела статистические итоги регулярного чемпионата с помощью системы спортивной телематики, которая позволяет получать новые данные о показателях игроков в матчах.

Исследование показало, что защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни завершил «регулярку» с лучшим процентом точных передач во всей лиге — 88,1%.

Минчане третий год кряду не пробились плей-офф.

В 62 играх нынешнего сезона подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 39 пунктов.

Это худший результат среди 24 команд КХЛ.