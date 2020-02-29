Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
22
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
29.02
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
21
Хоккей. НХЛ
29.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
43
Хоккей. НХЛ
29.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
04
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
29 февраля, источник: БЕЛТА

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни среди лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни среди лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ по статистическим показателям, такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Континентальная хоккейная лига подвела статистические итоги регулярного чемпионата с помощью системы спортивной телематики, которая позволяет получать новые данные о показателях игроков в матчах.

Читайте также
Хет-трик Андрея Костицына помог минскому «Динамо» одержать волевую победу над московскими одноклубниками в последнем матче сезона

Исследование показало, что защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни завершил «регулярку» с лучшим процентом точных передач во всей лиге — 88,1%.

Минчане третий год кряду не пробились плей-офф.

В 62 играх нынешнего сезона подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 39 пунктов.

Это худший результат среди 24 команд КХЛ.

Дружина из Минска пропустила 232 шайбы, что стало новым антирекордом Лиги. «Зубры» одержали 14 побед. Самая длинная серия поражений продлилась 12 матчей.

Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Валерия показала причуду своего мужа - видео
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
Лидер АПЛ впервые проиграл в чемпионате. 0:3 от аутсайдера
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Знарок против «Динамо»: стартует Кубок Гагарина
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой» в примере, Смолова заменили
«Лацио» вышел на первое место в чемпионате Италии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь