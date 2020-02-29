Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни среди лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ
29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского «Динамо»
29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского «Динамо»
Континентальная хоккейная лига подвела статистические итоги регулярного чемпионата с помощью системы спортивной телематики, которая позволяет получать новые данные о показателях игроков в матчах.
Исследование показало, что защитник минского «Динамо»
Минчане третий год кряду не пробились
В 62 играх нынешнего сезона подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 39 пунктов.
Это худший результат среди 24 команд КХЛ.
Дружина из Минска пропустила 232 шайбы, что стало новым антирекордом Лиги. «Зубры» одержали 14 побед. Самая длинная серия поражений продлилась 12 матчей.