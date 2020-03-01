Знарок против «Динамо», ремейк финала «Востока»: стартует плей-офф КХЛ
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. В воскресенье стартует 12-й розыгрыш
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. В воскресенье стартует 12-й розыгрыш
Фавориты Западной конференции, ЦСКА и петербургский СКА, получили в соперники по первому раунду соответственно нижегородское «Торпедо» и подмосковный «Витязь». За три последних года, что армейские клубы финишируют на первых местах Западной конференции, лишь московский «Спартак» в сезоне-2018/19 смог в стартовом раунде навязать борьбу СКА. Все остальные серии завершались «всухую» — 4−0. Однако в этом году и то, и другое противостояние могут пройти при куда более высокой конкуренции.
В составе «Витязя» целый ряд хоккеистов, которые выступали ранее за клубы, входящие в систему СКА: Святослав Гребенщиков, Илья Ежов, Иван Ларичев, Денис
«Знаете, у нас тоже было бы много воспитанников, если бы их не забирали в другие клубы, — отметил он. — Я давал бы им возможность играть, но, к сожалению, они уехали. Сам клуб “Витязь” и наша школа работают хорошо. Просто не все воспитанники остаются здесь, и это проблема».
Кравец говорил о воспитанниках в контексте нового рекорда ярославского «Локомотива», который закрыл для себя регулярный чемпионат КХЛ самым молодым составом в истории КХЛ (21 год и 184 дня), составленным из собственных воспитанников. В
«Я у нас насчитал двенадцать игроков динамовских», — говорил Знарок после одного из четырех матчей в регулярном чемпионате. Отметим, что во всех этих четырех играх победило «Динамо» — 3:2 ОТ, 3:0, 4:0, 2:1 Б.
Упустивший победу в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» попал, возможно, на самого удобного из трех возможных соперников — нижнекамский «Нефтехимик». Два клуба из Татарстана плотно связаны между собой и находятся близко территориально, что намного удобнее, чем игры с хабаровским «Амуром» или китайским «Куньлунем», который даже не знал, где бы проводил матчи в
Зато в трех других сериях все обстоит намного интереснее. В частности, омский «Авангард» уже в первом раунде Кубка Гагарина попал на уфимский «Салават Юлаев». Всего лишь год назад эти же команды встречались в финале Восточной конференции, и победу тогда одержали сибиряки, вынужденно играющие домашние матчи в подмосковной Балашихе. У «Салавата» есть неплохой шанс взять реванш, несмотря на то, что казанский клуб называется безусловным фаворитом противостояния.
Сошников полетел с «Салаватом» на матчи в Балашихе, но его выход на лед остается под вопросом. В регулярном чемпионате все четыре очные встречи остались за «Авангардом», хотя концовку омичи провели неровно.
Магнитогорский «Металлург», напротив, провалил старт чемпионата. Это стоило работы многолетнему руководителю «Магнитки» Геннадию Величкину, отправленному в отставку по ходу регулярного чемпионата. Это помогло относительно: уральцы хоть и попали в
Главная звезда «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит первые матчи с «Сибирью». Но даже без него клуб из Екатеринбурга выглядит фаворитом в противостоянии с сибиряками. Бюджет двух клубов несопоставим, при этом «Сибирь» уже выполнила задачу на сезон, впервые за три года попав в
Серии длятся до четырех побед одной из команд. Полностью список пар выглядит следующим образом:
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород),
СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область),
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль),
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва),
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск),
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск),
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа),
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск).