Знарок против «Динамо», ремейк финала «Востока»: стартует плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» выбрало Знарка

Фавориты Западной конференции, ЦСКА и петербургский СКА, получили в соперники по первому раунду соответственно нижегородское «Торпедо» и подмосковный «Витязь». За три последних года, что армейские клубы финишируют на первых местах Западной конференции, лишь московский «Спартак» в сезоне-2018/19 смог в стартовом раунде навязать борьбу СКА. Все остальные серии завершались «всухую» — 4−0. Однако в этом году и то, и другое противостояние могут пройти при куда более высокой конкуренции.

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В составе «Витязя» целый ряд хоккеистов, которые выступали ранее за клубы, входящие в систему СКА: Святослав Гребенщиков, Илья Ежов, Иван Ларичев, Денис Орлович-Грудков, Данила Квартальнов. При этом у армейцев достаточно бывших игроков подольского клуба — Артем Швец-Роговой, Миро Аалтонен, Александр Самонов… Перед плей-офф на эту ситуацию косвенно намекнул главный тренер «Витязя» Михаил Кравец, кстати, тоже работавший в Санкт-Петербурге.

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«Знаете, у нас тоже было бы много воспитанников, если бы их не забирали в другие клубы, — отметил он. — Я давал бы им возможность играть, но, к сожалению, они уехали. Сам клуб “Витязь” и наша школа работают хорошо. Просто не все воспитанники остаются здесь, и это проблема».

Кравец говорил о воспитанниках в контексте нового рекорда ярославского «Локомотива», который закрыл для себя регулярный чемпионат КХЛ самым молодым составом в истории КХЛ (21 год и 184 дня), составленным из собственных воспитанников. В плей-офф «железнодорожников» ждет крепкий финский «Йокерит», и как раз в этой серии фаворита не просматривается. При этом ярославцы в чемпионате четыре раза обыграли клуб из Хельсинки в шести встречах.

Однако с точки зрения всеобщего интереса центральной серией на «Западе», безусловно, станет московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». «Бело-голубые» были в шаге от того, чтобы попасть в первом раунде на «Локомотив», но, упустив победу в Минске, вышли именно на «красно-белых». Главным тренером которых, как известно, является Олег Знарок, дважды приводивший «Динамо» к чемпионству в КХЛ в 2012 и 2013 годах.

«Я у нас насчитал двенадцать игроков динамовских», — говорил Знарок после одного из четырех матчей в регулярном чемпионате. Отметим, что во всех этих четырех играх победило «Динамо» — 3:2 ОТ, 3:0, 4:0, 2:1 Б.

На «Востоке» — ремейк финала уже в первом раунде

Упустивший победу в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» попал, возможно, на самого удобного из трех возможных соперников — нижнекамский «Нефтехимик». Два клуба из Татарстана плотно связаны между собой и находятся близко территориально, что намного удобнее, чем игры с хабаровским «Амуром» или китайским «Куньлунем», который даже не знал, где бы проводил матчи в плей-офф, попади команда в восьмерку. Выход «Ак Барса» во второй раунд по мнению многих специалистов считается практически решенным делом, вопрос стоит скорее о количестве матчей в серии.

Зато в трех других сериях все обстоит намного интереснее. В частности, омский «Авангард» уже в первом раунде Кубка Гагарина попал на уфимский «Салават Юлаев». Всего лишь год назад эти же команды встречались в финале Восточной конференции, и победу тогда одержали сибиряки, вынужденно играющие домашние матчи в подмосковной Балашихе. У «Салавата» есть неплохой шанс взять реванш, несмотря на то, что казанский клуб называется безусловным фаворитом противостояния.

Дополнительным минусом «Салавата Юлаева» является отсутствие лучшего снайпера команды — Никиты Сошникова. Он не выходил на лед с 21 февраля, когда после финальной сирены в матче с «Сочи» (2:0) подрался с форвардом соперника Дмитрием Лугиным.

Сошников полетел с «Салаватом» на матчи в Балашихе, но его выход на лед остается под вопросом. В регулярном чемпионате все четыре очные встречи остались за «Авангардом», хотя концовку омичи провели неровно.

Магнитогорский «Металлург», напротив, провалил старт чемпионата. Это стоило работы многолетнему руководителю «Магнитки» Геннадию Величкину, отправленному в отставку по ходу регулярного чемпионата. Это помогло относительно: уральцы хоть и попали в плей-офф, но скорее за счет неудач соперников — «Куньлуня», «Амура» и «Адмирала». «Барыс» концовку чемпионата провел ярко, обойдя «Авангард» в борьбе за первое место в дивизионе Чернышева. За «Магнитку» в этой серии говорит лишь то, что клуб имеет несравнимый кубковый опыт.

Главная звезда «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит первые матчи с «Сибирью». Но даже без него клуб из Екатеринбурга выглядит фаворитом в противостоянии с сибиряками. Бюджет двух клубов несопоставим, при этом «Сибирь» уже выполнила задачу на сезон, впервые за три года попав в плей-офф. Итогом стало переподписание контрактов с лидерами новосибирской команды: за работу в будущем сезоне они могут не волноваться. Вопрос в том, когда для них закончится сезон нынешний.

Серии длятся до четырех побед одной из команд. Полностью список пар выглядит следующим образом:

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород),

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область),

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль),

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва),

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск),

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск),

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа),

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск).