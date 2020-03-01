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13:07 (мск), источник: Sport24

СКА и ЦСКА очень боятся проиграть. Но даже клубам-олигархам КХЛ нужен жесткий потолок зарплат

Армейские клубы порой готовы идти вопреки логике.

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Еще пару месяцев назад, когда о введении жесткого потолка зарплат стали говорить чаще, знающие люди предполагали, что весной самые богатые клубы КХЛ попробуют продавить отмену этого решения Совета директоров КХЛ. В итоге, в последний день зимы вышла новость о письмах, разосланных клубам КХЛ от имени ФХР с предложением увеличить потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей. Напомним, что на данный момент шесть клубов серьезно не вписываются в будущие правила (СКА, ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс», «Авангард», «Автомобилист»). Все, за исключением армейских клубов, фактически смирились с введением жесткого потолка и готовы к нему. А вот западные гранды, кажется, не хотят сдаваться и будут биться за право доминировать над всеми за счет денег до последнего.

По факту даже армейские клубы спокойно смогут существовать при жестком потолке зарплат в 900 млн. Игоря Есмантовича жутко пугает то, что 8−10 человек из нынешнего состава имеют предложения за океаном. Если все они уедут (а по логике боссов остановить их могут только огромные деньги), то ЦСКА останется ни с чем. Но, во-первых, у столичного клуба есть отличная школа с сильным фарм-клубом и молодежной командой. Пригласи пять-шесть новичков, и они тебя не подведут (посмотрите на тройку Марченко — Морозов — Подколзин в Питере). Что касается уезжающих, то если Сорокин и Капризов практически гарантировано заиграют за океаном, то у других могут возникнуть сложности. Романов, Нестеров, Марченко, Григоренко, Шалунов, Слепышев, Окулов — вы серьезно верите, что все они закрепиться в клубах НХЛ? Половина ребят точно к следующему ноябрю захочет вернуться в Россию. Однако рассчитывать на это рискованно, а боссы ЦСКА не любят непроверенные методы и поэтому уже сейчас всем предлагают контракты на сумму 100 млн и выше.

Что касается СКА, то у них все еще проще. По грубым прикидкам на 18 игроков, у которых на будущий сезон еще действуют контракты, клуб потратит около 700−750 млн рублей (опираемся на данные по зарплатам, которые публиковались в СМИ). Зуб и Барабанов уедут за океан — ребят не остановят деньги, да они и не являются определяющими игроками, которых нужно всеми силами удерживать в клубе. У трех финских центров истекают соглашения. Очевидно, что все трое команде не нужны. В межсезонье питерцам необходимо усилить несколько позиций (взять центрфорвардов и защитник). 150−200 млн на 3−4 игрока — это более чем достаточно. Тем более у СКА отличная система команд, а многие игроки фарм-клуба готовы к КХЛ. Ну и зачем нужны эти 1,3 млрд рублей? Чтобы таких историй, как с Кагарлицким, который с начала января сидит в глухом запасе, было больше? Чистка состава — это то, что поможет питерцам стать сильнее, а не ослабит их.

Богатые клубы из столиц бояться потерять свое влияние и силу, что порой готовы идти вопреки логике. На самом деле им, больше чем всем остальным нужен жесткий потолок зарплат. Руководители будут учиться играть по правилам и по-новому формировать состав, теперь они будут уговаривать перейти хоккеиста, прибегая не только к аргументу в виде финансов. Впервые хоккейные боссы получат шанс доказать, что они крутые специалисты, потому что могут собирать чемпионские команды, не только транжиря деньги. Согласитесь, после этого жизнь в КХЛ станет интереснее.

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