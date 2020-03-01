«Барыс» разгромил «Металлург» на старте плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра ¼ финала Восточной конференции прошла сегодня, 1 марта, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:0.

Вперед «Барыс» вышел на 14-й минуте в большинстве — отличился Кертис Волк, которому ассистировал Никита Михайлис. Удвоить счет казахстанский клуб смог во втором периоде: на 29-й минуте чемпион мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа поразил ворота «Металлургом» дальним броском.

Еще дважды «Барыс» забил в третьем периоде. На 58-й минуте «Металлург» снял с игры вратаря и получил гол от своего бывшего игрока — третью шайбу хозяев провел финский нападающий Ииро Пакаринен, а на 60-й окончательный счет установил капитан Даррен Диц.

Второй матч «Барыса» и «Метталурга» пройдет 3 марта в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени. Затем серия до четырех побед переедет в Магнитогорск.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.