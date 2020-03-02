Мозякин уже не тот? Лидеры «Магнитки» снова молчат в плей-офф
Капитан уральцев ни разу не бросил в створ ворот и был незаметен, а «Барыс» начал
Капитан уральцев ни разу не бросил в створ ворот и был незаметен, а «Барыс» начал
Восточная конференция в этом смысле редко подводит, и плей-офф-2020 не должен стать исключением. В трёх парах сложно назвать фаворита, да и «Нефтехимик» обещает дать бой «Ак Барсу». Но стартовал 12-й розыгрыш Кубка Гагарина не в Татарстане, а в столице Казахстана
Подопечные Андрея Скабелки классно провели регулярный чемпионат, мощно добавив в его второй половине, в результате чего снова выиграли дивизион Чернышёва. «Барыс» яростно стремится попасть в число общепризнанных
Играть «Барысу» предстояло с «Магниткой», и было совершенно непонятно, чего ждать от магнитогорцев в этом
На первую игру противостояния Андрей Скабелка и Илья Воробьёв смогли выставить оптимальные составы. При этом у «Металлурга» в центре второго звена вновь вышел защитник Максим Матушкин: видимо, такой вариант, опробованный в последней игре регулярки в Челябинске, показался наставнику уральцев перспективным.
Матч не успел начаться, как арбитрам пришлось выписать первые штрафы в этой серии. На второй минуте первого периода на пятачке у ворот Василия Кошечкина повздорили Кёртис Валк и Эрик О’Делл. Канадец из «Барыса» ударил соотечественника клюшкой и схлопотал две минуты, но скамейка «Металлурга» затребовала для Валка более серьёзного наказания. В результате штраф был выписан и «Магнитке» — за оскорбление судей и неспортивное поведение. Игра продолжилась в формате «4 на 4», а уральцы упустили шанс поиграть в большинстве.
В чисто хоккейном плане команды в первом периоде только раскачивались и создавали не так много острых шансов, хотя хозяева, конечно, выглядели предпочтительнее. «Барыс» несколько раз заставил Кошечкина всерьёз вступать в игру, а открыть счёт хозяевам удалось на 14-й минуте в большинстве. Диц затащил шайбу в зону «Магнитки», выдал классный поперечный пас на Валка, а тот сделал передачу под бросок Никите Михайлису. Казахстанскому форварду забить не удалось, зато тот же Валк подсуетился на пятачке. Есть первая шайба в Кубке Гагарина — 2020!
После пропущенной шайбы «Металлургу» встрепенуться не удалось: командные действия у подопечных Воробьёва не получались, шайба не задерживалась в зоне «Барыса», а у Эдди Паскуале почти не было работы даже в меньшинстве. Ближе ко второй шайбе в матче были хозяева (Линус Виделль и Ииро Пакаринен хорошо разыграли выход «2 в 1», но финн просто не попал в ворота), но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Барыса».
Второй период начался с совсем не обязательного удаления Эрика О’Делла: уже после остановки игры он
«Металлург» оживился, но «Барыс» всё равно выглядел солиднее и убедительнее. И в середине матча хозяевам удалось забить важнейший второй гол. Нурсултанцы заставили игрока «Магнитки» бездумно отброситься, в средней зоне шайбу подхватил Виктор Сведберг и тут же своевременной передачей отправил Атте Охтамаа в атаку. Финн ворвался в зону, не стал ничего придумывать и могучим броском пробил Кошечкина. Голкипер «Металлурга» запустил в ближний угол, но отметим, что и «выстрел» у Охтамаа получился отменным.
После второго гола «Барыс» не сбавил оборотов, но и «Металлург» окончательно проснулся. К концу второго отрезка гости даже перехватили инициативу, комбинировали, много бросали и были близки к тому, чтобы отыграть одну шайбу, но оборона хозяев и Паскуале действовали великолепно, сумев сохранить комфортное преимущество для «Барыса» к началу третьего периода.
«Барыс» довольно уверенно вёл игру, а «Магнитке», чтобы рассчитывать на успех в этой встрече, была необходима помощь лидеров. За 40 минут игры ведущая тройка уральцев Мозякин — Филиппи — Нестрашил нанесла всего один бросок в створ, да и вообще была незаметна, и в третьем периоде ситуация не менялась. Увы для «Металлурга», проблемы регулярки перенеслись и на первый матч плей-офф: у магнитогорцев просто не находилось в составе хоккеиста, который бы смог повести команду за собой.
В третьем периоде было немного пауз, игра шла спокойно и без эмоций. «Барысу» это было на руку, «Магнитка» же как будто смирилась с поражением и рассчитывала исключительно на удачу. Неприятно удивлял и капитан «Металлурга» Сергей Мозякин: лучший бомбардир уральцев, похоже, начал заход на второй проваленный
Фортуна не спешила поворачиваться лицом к подопечным Ильи Воробьёва. Ко всем игровым проблемам «Магнитки» в конце третьего периода добавилась ещё и травма Брэндона Козуна: канадец крайне неудачно влетел плечом в борт после толчка Пакаринена, с трудом поднялся на ноги и отправился в раздевалку. Финн в этом эпизоде удаления не получил.
4:0 в матче, 1:0 в серии — «Барыс» на старте
Лев Лукин
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
|01:17
|Кертис Валк
|01:17
|Командный штраф
|11:56
|Командный штраф
|13:37
|Кертис Валк(Никита Михайлис)
|14:26
|Аркадий Шестаков
|19:53
|Атте Охтамаа
|19:53
|Максим Матушкин
|21:41
|Эрик О`Делл
|28:53
|Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
|37:57
|Роман Старченко
|57:48
|Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
|59:00
|Андрей Нестрашил
|59:12
|Даррен Дитц(Кертис Валк)
|59:17
|Егор Петухов
|59:17
|Евгений Бирюков
|59:17
|Евгений Тимкин
|10
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)