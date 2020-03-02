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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Мозякин уже не тот? Лидеры «Магнитки» снова молчат в плей-офф

Капитан уральцев ни разу не бросил в створ ворот и был незаметен, а «Барыс» начал плей-офф с уверенной победы.

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Источник: РИА "Новости"

Плей-офф КХЛ — зрелище, которого мы ждём на протяжении всего регулярного чемпионата. Ждём, верим в свои любимые команды и надеемся, что сезон для них продлится как можно дольше. Нейтральные зрители, в свою очередь, каждый раз мечтают, что Кубок Гагарина в плане интриги и непредсказуемости не уступит розыгрышу Кубка Стэнли и как можно больше матчей будет держать в напряжении до самого конца.

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Восточная конференция в этом смысле редко подводит, и плей-офф-2020 не должен стать исключением. В трёх парах сложно назвать фаворита, да и «Нефтехимик» обещает дать бой «Ак Барсу». Но стартовал 12-й розыгрыш Кубка Гагарина не в Татарстане, а в столице Казахстана Нур-Султане, где «Барыс» открывал противостояние с «Металлургом».

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Подопечные Андрея Скабелки классно провели регулярный чемпионат, мощно добавив в его второй половине, в результате чего снова выиграли дивизион Чернышёва. «Барыс» яростно стремится попасть в число общепризнанных топ-клубов КХЛ, но для этого необходимо успешное выступление в плей-офф, причём прохода одного раунда для казахстанской команды уже недостаточно. Год назад «Барыс» тоже обещал пошуметь в плей-офф, но уже в первом раунде испытал серьёзные проблемы с «Торпедо», а во втором вылетел от «Авангарда». Как будет на этот раз?

Играть «Барысу» предстояло с «Магниткой», и было совершенно непонятно, чего ждать от магнитогорцев в этом плей-офф. У «Металлурга» есть достаточно опытный тренер, бывалые игроки, да и в целом отличный по именам состав, но проблема в том, что всю регулярку «Магнитка» играла, совершенно не в соответствуя своему статусу. Вопросы есть и к наставнику, и к стилю игры уральцев, и к самим хоккеистам, но в плей-офф у «Металлурга» была отличная возможность начать всё с чистого листа.

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Валк — герой старта плей-офф. Первым удалился и первым забил

На первую игру противостояния Андрей Скабелка и Илья Воробьёв смогли выставить оптимальные составы. При этом у «Металлурга» в центре второго звена вновь вышел защитник Максим Матушкин: видимо, такой вариант, опробованный в последней игре регулярки в Челябинске, показался наставнику уральцев перспективным.

Матч не успел начаться, как арбитрам пришлось выписать первые штрафы в этой серии. На второй минуте первого периода на пятачке у ворот Василия Кошечкина повздорили Кёртис Валк и Эрик О’Делл. Канадец из «Барыса» ударил соотечественника клюшкой и схлопотал две минуты, но скамейка «Металлурга» затребовала для Валка более серьёзного наказания. В результате штраф был выписан и «Магнитке» — за оскорбление судей и неспортивное поведение. Игра продолжилась в формате «4 на 4», а уральцы упустили шанс поиграть в большинстве.

Первый матч серии между «Барысом» и «Магниткой» сразу же оброс необходимыми атрибутами плей-офф. Лёгкое сумасшествие на трибунах, большое количество стычек, напряжённая атмосфера — всё это было на «Барыс-Арене».

В чисто хоккейном плане команды в первом периоде только раскачивались и создавали не так много острых шансов, хотя хозяева, конечно, выглядели предпочтительнее. «Барыс» несколько раз заставил Кошечкина всерьёз вступать в игру, а открыть счёт хозяевам удалось на 14-й минуте в большинстве. Диц затащил шайбу в зону «Магнитки», выдал классный поперечный пас на Валка, а тот сделал передачу под бросок Никите Михайлису. Казахстанскому форварду забить не удалось, зато тот же Валк подсуетился на пятачке. Есть первая шайба в Кубке Гагарина — 2020!

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После пропущенной шайбы «Металлургу» встрепенуться не удалось: командные действия у подопечных Воробьёва не получались, шайба не задерживалась в зоне «Барыса», а у Эдди Паскуале почти не было работы даже в меньшинстве. Ближе ко второй шайбе в матче были хозяева (Линус Виделль и Ииро Пакаринен хорошо разыграли выход «2 в 1», но финн просто не попал в ворота), но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Барыса».

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«Магнитка» проснулась, но снова проиграла период

Второй период начался с совсем не обязательного удаления Эрика О’Делла: уже после остановки игры он зачем-то ударил вратаря Паскуале по ловушке. Для «Магнитки» это стало уже четвёртым штрафом в матче, заработанным в неигровой ситуации — к оскорблению судей, нарушению численного состава и симуляции добавилась атака голкипера. Впрочем, подопечным Воробьёва удалось отбиться в меньшинстве, а затем стало ясно, что «Магнитка» заиграла поинтереснее в атаке, чем в первом периоде. По крайней мере уральцы добавили в движении и количестве бросков. Один из них чуть было не привёл к ответной шайбе: Артём Минулин зарядил почти от синей линии, но не попал в ворота, однако шайба срикошетила в ногу Паскуале и едва не закатилась за линию. Арбитры просмотрели эпизод на повторе, но он только подтвердил, что канадский вратарь успел среагировать и накрыть шайбу ловушкой в последний момент.

«Металлург» оживился, но «Барыс» всё равно выглядел солиднее и убедительнее. И в середине матча хозяевам удалось забить важнейший второй гол. Нурсултанцы заставили игрока «Магнитки» бездумно отброситься, в средней зоне шайбу подхватил Виктор Сведберг и тут же своевременной передачей отправил Атте Охтамаа в атаку. Финн ворвался в зону, не стал ничего придумывать и могучим броском пробил Кошечкина. Голкипер «Металлурга» запустил в ближний угол, но отметим, что и «выстрел» у Охтамаа получился отменным.

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После второго гола «Барыс» не сбавил оборотов, но и «Металлург» окончательно проснулся. К концу второго отрезка гости даже перехватили инициативу, комбинировали, много бросали и были близки к тому, чтобы отыграть одну шайбу, но оборона хозяев и Паскуале действовали великолепно, сумев сохранить комфортное преимущество для «Барыса» к началу третьего периода.

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У «Магнитки» так и не нашлось лидера. Молчал даже Мозякин

«Барыс» довольно уверенно вёл игру, а «Магнитке», чтобы рассчитывать на успех в этой встрече, была необходима помощь лидеров. За 40 минут игры ведущая тройка уральцев Мозякин — Филиппи — Нестрашил нанесла всего один бросок в створ, да и вообще была незаметна, и в третьем периоде ситуация не менялась. Увы для «Металлурга», проблемы регулярки перенеслись и на первый матч плей-офф: у магнитогорцев просто не находилось в составе хоккеиста, который бы смог повести команду за собой.

В третьем периоде было немного пауз, игра шла спокойно и без эмоций. «Барысу» это было на руку, «Магнитка» же как будто смирилась с поражением и рассчитывала исключительно на удачу. Неприятно удивлял и капитан «Металлурга» Сергей Мозякин: лучший бомбардир уральцев, похоже, начал заход на второй проваленный плей-офф подряд. Он так ни разу и не потревожил Эдди Паскуале, и удивительно, почему именно ему достался приз лучшему игроку матча в составе «Магнитки».

Фортуна не спешила поворачиваться лицом к подопечным Ильи Воробьёва. Ко всем игровым проблемам «Магнитки» в конце третьего периода добавилась ещё и травма Брэндона Козуна: канадец крайне неудачно влетел плечом в борт после толчка Пакаринена, с трудом поднялся на ноги и отправился в раздевалку. Финн в этом эпизоде удаления не получил.

В результате «Барыс» без видимых проблем довёл игру до победы, Пакаринен ещё и отправил третью шайбу в уже пустые ворота «Металлурга», а на последней минуте Даррен Диц отличился в большинстве и довёл счёт до неприличного.

4:0 в матче, 1:0 в серии — «Барыс» на старте плей-офф в полном порядке, а «Магнитка» пока нисколько не меняется по сравнению с регуляркой.

Лев Лукин

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4:0
1:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10632 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
01:17Кертис Валк
01:17Командный штраф
11:56Командный штраф
13:37Кертис Валк(Никита Михайлис)
14:26Аркадий Шестаков
19:53Атте Охтамаа
19:53Максим Матушкин
2-й период
21:41Эрик О`Делл
28:53Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
37:57Роман Старченко
3-й период
57:48Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
59:00Андрей Нестрашил
59:12Даррен Дитц(Кертис Валк)
59:17Егор Петухов
59:17Евгений Бирюков
59:17Евгений Тимкин
Статистика
10Штрафное время14
4Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
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