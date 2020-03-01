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19:53 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

ТАСС, 1 марта. Омский «Авангард» победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашние матчи «Авангарда» проходят на арене в подмосковной Балашихе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (17-я минута), Кирилл Семенов (24, 39), Андрей Стась (30) и Валентин Пьянов (40), у проигравших отличились Линус Умарк (15) и Тему Хартикайнен (38).

Защитник уфимской команды Григорий Панин провел 600-й матч в КХЛ, в его активе 120 очков (24 шайбы + 96 результативных передач).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф — в сезоне-2013/14, дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).

Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 3 марта в Балашихе.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
Авангард
5:2
1:1, 4:1, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 16:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5096 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь БобковЮха Метсола(Андрей Кареев)
1-й период
14:31Линус Умарк(Дмитрий Кугрышев, Александр Бурмистров)
15:40Кирилл Семенов
15:40Михаил Пашнин
15:40Михаил Пашнин
16:34Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
2-й период
23:56Кирилл Семенов(Сергей Шумаков)
29:01Андрей Стась(Павел Дедунов)
37:30Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Сакари Маннинен)
38:07Кирилл Семенов(Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков)
38:07Командный штраф
39:28Валентин Пьянов(Коди Фрэнсон, Игорь Бобков)
3-й период
47:14Александр Бурмистров
Статистика
2Штрафное время8
3Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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