«Авангард» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

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В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (17-я минута), Кирилл Семенов (24, 39), Андрей Стась (30) и Валентин Пьянов (40), у проигравших отличились Линус Умарк (15) и Тему Хартикайнен (38).

Защитник уфимской команды Григорий Панин провел 600-й матч в КХЛ, в его активе 120 очков (24 шайбы + 96 результативных передач).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф — в сезоне-2013/14, дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).