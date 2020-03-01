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20:24 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива»

ТАСС, 1 марта. Хельсинкский «Йокерит» со счетом 6:0 разгромил дома ярославский «Локомотив» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы на свой счет записали Вели-Матти Савинанйнен (19-я, 40-я минуты), Петер Регин (21), Никлас Енсен (31), Петри Контиола (35) и Микко Лехтонен (54).

В шести матчах регулярного чемпионата этого сезона между этими командами «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух предыдущих сезонах клуб доходил до второго раунда.

Следующий матч команд пройдет 3 марта в Хельсинки.

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Йокерит
6:0
1:0, 4:0, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиМайк Пелино
Вратари
Антти НиемиАлександр Лазушин(Илья Коновалов)
1-й период
07:30Вели-Матти Савинайнен
18:39Вели-Матти Савинайнен(Сами Леписто, Петер Регин)
2-й период
20:38Петер Регин(Брайан О`Нилл, Микко II Лехтонен)
27:29Владимир Ткачев
27:59Брайан О`Нилл
27:59Максим I Осипов
30:44Никлас Йенсен(Микко II Лехтонен)
34:17Петри Контиола(Саку Мяеналанен, Никлас Йенсен)
38:33Томми Кивисте
39:18Вели-Матти Савинайнен
3-й период
52:50Стефан Да Коста
53:25Микко II Лехтонен(Никлас Йенсен)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
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  • Удаление на 20 минут
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