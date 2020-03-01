«Йокерит» повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива»

В шести матчах регулярного чемпионата этого сезона между этими командами «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух предыдущих сезонах клуб доходил до второго раунда.