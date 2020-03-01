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20:25 (мск), источник: ТАСС

СКА разгромил «Витязь» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 1 марта. Петербургский СКА победил подольский «Витязь» со счетом 6:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (9, 31, и 50-я минуты), Йоонас Кемппайнен (22) и Кирилл Марченко (27, 31), у проигравших отличился Павел Чернов (14).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, одну победу одержал петербургский клуб (3:2 — после буллитов), одну — «Витязь» (4:2). В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (счет в серии 4−0).

СКА неизменно выходил в плей-офф КХЛ, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Витязь» также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 3 марта в Санкт-Петербурге.

СКА
6:1
1:1, 4:0, 1:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец"
Главные тренеры
Алексей КудашовМихаил Кравец
Вратари
Александр СамоновИлья Ежов(Игорь Сапрыкин)
1-й период
08:32Андрей Кузьменко
13:21Павел Чернов(Евгений Артюхин, Пекка Йормакка)
19:52Святослав Гребенщиков
2-й период
21:19Йоонас Кемппайнен(Александр Барабанов)
26:57Кирилл Марченко(Иван Морозов)
28:45Юрий Паутов
30:05Кирилл Марченко(Василий Подколзин, Иван Морозов)
30:05Евгений Артюхин
30:42Андрей Кузьменко(Игорь Ожиганов)
36:06Евгений Кетов
36:06Евгений Артюхин
3-й период
46:04Иван Морозов
46:04Игорь Головков
49:44Андрей Кузьменко(Антон Бурдасов)
55:53Иван Петраков
56:55Лукас Бенгтссон
57:40Вилле Лаюнен
59:24Алексей Макеев
Статистика
6Штрафное время16
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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