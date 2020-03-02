Назван главный творец победы «Барыса» в первом матче плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Паскуале отразил все 34 броска и сделал первый шат-аут в плей-офф, а «Барыс» повел 1−0 в серии до четырех побед.

— Думаю, мы показали хороший хоккей сегодня, несмотря на результат, и я не сказал бы, что мы были гораздо хуже соперника, даже несмотря на то, что они забили голы, а мы нет. Мы отдали немало сил сегодня, пусть счет сегодня 0:4, в серии всего 0−1, и она только начинается. Отдохнем, исправим недочеты и вперед за победой!

— Вы бросили по воротам почти столько же, сколько «Барыс», что с точностью?

— У «Барыса» отлично сыграл вратарь, Эдвард Паскуале — габаритный воротчик, много пространства заполняет в воротах, поэтому сложнее найти брешь, чтобы шайба проскочила. Поэтому нужно стараться играть перед ним как можно больше, ловить на добиваниях, и не передерживать шайбу, сегодня мы этим немного грешили, долго думали на завершении момента.

Второй матч «Барыса» и «Металлурга» пройдет 3 марта в Нур-Султане.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции.