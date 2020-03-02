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09:17 (мск), источник: Vesti.kz

Назван главный творец победы «Барыса» в первом матче плей-офф КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Нестрашил считает, что голкипер «Барыса» Эдди Паскуале стал одним из главных героев в первом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Паскуале отразил все 34 броска и сделал первый шат-аут в плей-офф, а «Барыс» повел 1−0 в серии до четырех побед.

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— Думаю, мы показали хороший хоккей сегодня, несмотря на результат, и я не сказал бы, что мы были гораздо хуже соперника, даже несмотря на то, что они забили голы, а мы нет. Мы отдали немало сил сегодня, пусть счет сегодня 0:4, в серии всего 0−1, и она только начинается. Отдохнем, исправим недочеты и вперед за победой!

— Вы бросили по воротам почти столько же, сколько «Барыс», что с точностью?
— У «Барыса» отлично сыграл вратарь, Эдвард Паскуале — габаритный воротчик, много пространства заполняет в воротах, поэтому сложнее найти брешь, чтобы шайба проскочила. Поэтому нужно стараться играть перед ним как можно больше, ловить на добиваниях, и не передерживать шайбу, сегодня мы этим немного грешили, долго думали на завершении момента.

Второй матч «Барыса» и «Металлурга» пройдет 3 марта в Нур-Султане.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции.

«Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в плей-офф. Лучший результат клуба в Кубке Гагарина — второй раунд, куда он добирался в 2014, 2017 и 2019 годах.

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Барыс
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10632 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
01:17Кертис Валк
01:17Командный штраф
11:56Командный штраф
13:37Кертис Валк(Никита Михайлис)
14:26Аркадий Шестаков
19:53Атте Охтамаа
19:53Максим Матушкин
2-й период
21:41Эрик О`Делл
28:53Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
37:57Роман Старченко
3-й период
57:48Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
59:00Андрей Нестрашил
59:12Даррен Дитц(Кертис Валк)
59:17Егор Петухов
59:17Евгений Бирюков
59:17Евгений Тимкин
Статистика
10Штрафное время14
4Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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