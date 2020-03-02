Назван главный творец победы «Барыса» в первом матче плей-офф КХЛ
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Нестрашил считает, что голкипер «Барыса» Эдди Паскуале стал одним из главных героев в первом матче
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Нестрашил считает, что голкипер «Барыса» Эдди Паскуале стал одним из главных героев в первом матче
Встреча команд прошла в
— Думаю, мы показали хороший хоккей сегодня, несмотря на результат, и я не сказал бы, что мы были гораздо хуже соперника, даже несмотря на то, что они забили голы, а мы нет. Мы отдали немало сил сегодня, пусть счет сегодня 0:4, в серии всего 0−1, и она только начинается. Отдохнем, исправим недочеты и вперед за победой!
— Вы бросили по воротам почти столько же, сколько «Барыс», что с точностью?
— У «Барыса» отлично сыграл вратарь, Эдвард Паскуале — габаритный воротчик, много пространства заполняет в воротах, поэтому сложнее найти брешь, чтобы шайба проскочила. Поэтому нужно стараться играть перед ним как можно больше, ловить на добиваниях, и не передерживать шайбу, сегодня мы этим немного грешили, долго думали на завершении момента.
Второй матч «Барыса» и «Металлурга» пройдет 3 марта в
Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции.
«Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
|01:17
|Кертис Валк
|01:17
|Командный штраф
|11:56
|Командный штраф
|13:37
|Кертис Валк(Никита Михайлис)
|14:26
|Аркадий Шестаков
|19:53
|Атте Охтамаа
|19:53
|Максим Матушкин
|21:41
|Эрик О`Делл
|28:53
|Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
|37:57
|Роман Старченко
|57:48
|Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
|59:00
|Андрей Нестрашил
|59:12
|Даррен Дитц(Кертис Валк)
|59:17
|Егор Петухов
|59:17
|Евгений Бирюков
|59:17
|Евгений Тимкин
|10
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)