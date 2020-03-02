Капитан «Барыса» раскрыл секрет победы на старте плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Нур-Султане и закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Диц отметился заброшенной шайбой.

— Отличная игра. Прекрасная атмосфера на арене. Болельщики здорово поддержали нас, дав мощную энергетику, которая очень помогла. Знаете, сегодня мы здорово, ровно, строго по заданию тренеров и просто провели все 60 минут матча, без лишних заморочек.

Очень рад, как мы действовали командой во всех линиях — и в обороне, и в атаке. Здорово, что так получается в матче плей-офф. Журналисты часто спрашивают, что мы думаем об игре соперника, а фишка-то в том, что не нужно концентрироваться на том, как действует соперник, важно, что мы должны делать, чтобы победить.

— Как поздравили Дастина Бойда с 500-м матчем в КХЛ?

— Наверное, для спортсмена всегда лучшее поздравление — это победа. Дастин — потрясающий, опытный и умный хоккеист, который сделал блестящую карьеру. Здорово, что он есть у нас.