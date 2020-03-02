Капитан «Барыса» раскрыл секрет победы на старте плей-офф КХЛ
Капитан «Барыса» Даррен Диц прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче
Капитан «Барыса» Даррен Диц прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче
Встреча команд прошла в
— Отличная игра. Прекрасная атмосфера на арене. Болельщики здорово поддержали нас, дав мощную энергетику, которая очень помогла. Знаете, сегодня мы здорово, ровно, строго по заданию тренеров и просто провели все 60 минут матча, без лишних заморочек.
Очень рад, как мы действовали командой во всех линиях — и в обороне, и в атаке. Здорово, что так получается в матче
— Как поздравили Дастина Бойда с 500-м матчем в КХЛ?
— Наверное, для спортсмена всегда лучшее поздравление — это победа. Дастин — потрясающий, опытный и умный хоккеист, который сделал блестящую карьеру. Здорово, что он есть у нас.
«Барыс» повел 1−0 в серии до четырех побед. Второй матч между командами пройдет 3 марта в
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
|01:17
|Кертис Валк
|01:17
|Командный штраф
|11:56
|Командный штраф
|13:37
|Кертис Валк(Никита Михайлис)
|14:26
|Аркадий Шестаков
|19:53
|Атте Охтамаа
|19:53
|Максим Матушкин
|21:41
|Эрик О`Делл
|28:53
|Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
|37:57
|Роман Старченко
|57:48
|Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
|59:00
|Андрей Нестрашил
|59:12
|Даррен Дитц(Кертис Валк)
|59:17
|Егор Петухов
|59:17
|Евгений Бирюков
|59:17
|Евгений Тимкин
|10
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)