Защитник «Барыса» объяснил потасовки в матче плей-офф КХЛ с «Металлургом»

— Всегда приятно начинать плей-офф с победы. Но в то же время стоит помнить, что это только начало, поэтому никто не собирается задирать голову раньше времени. Этот результат уже можно забыть и думать о следующем матче.
Если говорить по игре, то нужно продолжать действовать так же, не отходя от плана на матч, помогая друг другу, как это было сегодня. «Металлург» — серьезный и мастеровитый соперник. То, что он финишировал седьмым в таблице, не отражает его реальной мощи. Речи о какой-то недооценке соперника и быть не может. Мы знаем, что они из себя представляют, поэтому нам нужно быть в два раза лучше на каждой игре.
— На последних минутах дали волю эмоциям?
— Это плей-офф. Мы знаем, что будем играть друг против друга через день, и каждый со своей стороны пытается вывести соперника на эмоции, это иногда приводит к таким стычкам.
Напомним, «Барыс» победил дома со счетом 4:0 и повел 1−0 в серии до четырех побед. Второй матч команды проведут 3 марта также в Нур-Султане.