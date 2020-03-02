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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Барыса» объяснил потасовки в матче плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Защитник «Барыса» Джесси Блэкер прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии плей-офф КХЛ и рассказал о частых стычках. Его слова приводит официальный сайт лиги.

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Источник: РИА "Новости"

— Всегда приятно начинать плей-офф с победы. Но в то же время стоит помнить, что это только начало, поэтому никто не собирается задирать голову раньше времени. Этот результат уже можно забыть и думать о следующем матче.

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Если говорить по игре, то нужно продолжать действовать так же, не отходя от плана на матч, помогая друг другу, как это было сегодня. «Металлург» — серьезный и мастеровитый соперник. То, что он финишировал седьмым в таблице, не отражает его реальной мощи. Речи о какой-то недооценке соперника и быть не может. Мы знаем, что они из себя представляют, поэтому нам нужно быть в два раза лучше на каждой игре.

— На последних минутах дали волю эмоциям?
— Это плей-офф. Мы знаем, что будем играть друг против друга через день, и каждый со своей стороны пытается вывести соперника на эмоции, это иногда приводит к таким стычкам.

Напомним, «Барыс» победил дома со счетом 4:0 и повел 1−0 в серии до четырех побед. Второй матч команды проведут 3 марта также в Нур-Султане.

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Барыс
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10632 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
01:17Кертис Валк
01:17Командный штраф
11:56Командный штраф
13:37Кертис Валк(Никита Михайлис)
14:26Аркадий Шестаков
19:53Атте Охтамаа
19:53Максим Матушкин
2-й период
21:41Эрик О`Делл
28:53Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
37:57Роман Старченко
3-й период
57:48Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
59:00Андрей Нестрашил
59:12Даррен Дитц(Кертис Валк)
59:17Егор Петухов
59:17Евгений Бирюков
59:17Евгений Тимкин
Статистика
10Штрафное время14
4Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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