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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка покинет «Барыс» и сборную Казахстана? У него уже есть предложения

Российский журналист и эксперт Алексей Шевченко в эфире «Держи передачу» поделился мнением о серии плей-офф между казахстанским «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».

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Источник: РИА "Новости"

Первая встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. «Барыс» повел 1−0 в серии до четырех побед.

— Что может помешать «Барысу» выиграть «Металлург»? Я вам скажу, не все так просто в этой паре. У Магнитогорска такая ситуация, что они уже провалили всё что можно, но попали в плей-офф. Теперь наступает период, когда терять уже нечего. Даже если «Металлург» проиграет в первом раунде со счетом 0:4, хуже не будет.

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Но все-таки там спортсмены когда-то поигравшие, выигрывали Еврочеллендж в Корее. Плюс Илья Воробьёв умеет что-то придумать. Может быть, вспомнят, что они мужики. У меня нет надежды на Сергея Мозякина, честно говоря. Хотя он и должен включаться в таких матчах. Но это уже списанный материал. Не знаю, посмотрим.

Там ведь хорошая команда, хорошие игроки, которые, к сожалению, провалили предсезонку. Там не сделан коллектив, потому что Геннадий Величкин набирал по принципу: раз свободный агент, заплачу ему в 10 раз больше, пусть лучше играет у нас. Там есть ребята, которые бы смогли придумать что-то с «Барысом».

«Барыс» в этом смысле, конечно, организованнее. Андрей Скабелка — хороший тренер. Говорят, что у него уже есть предложения. Федерация хоккея Казахстана сделает абсолютную глупость, если уволит его, даже если плохо выступит со сборной. Для клуба он идеальный вариант. Но Федерация хоккея Казахстана неоднократно совершала глупости, так что еще одна не помешает.

Но для «Барыса» потеря Андрея Скабелки будет очень серьезной. Сейчас он может показать, что очень силен. Если его не подведет Эдди Паскуале, то, конечно, они фавориты. Но у Магнитогорска есть Василий Кошечкин. Просто он один, замены ему нет. Если он спасет, то у «Металлурга» есть шанс зацепиться. Повторюсь, для этого надо, чтобы один человек, который получает 220 миллионов рублей в год, вспомнил, что ему платят не просто так. Рассчитываю, что будет интрига.

Напомним, сборная Казахстана по хоккею под руководство Скабелки провалила отбор на Олимпийские игры 2022 года. В предолимпийском отборочном турнире казахстанские хоккеисты разгромили Украину (8:1) и Нидерланды (7:1), но в решающей игре с Польшей уступили со счетом 2:3 и заняли второе место в группе. Поляки с первой строчки вышли в финальную стадию квалификации на Олимпиаду-2022.

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