Никита Михайлис после получения награды «Лучший спортсмен января»: Я постараюсь оправдать ваши надежды
Нападающий ХК «Барыс» и сборной Казахстана Никита Михайлис получил приз «Лучшего спортсмена января» по версии читателей Vesti.kz.
Нападающий ХК «Барыс» и сборной Казахстана Никита Михайлис получил приз «Лучшего спортсмена января» по версии читателей Vesti.kz.
Хоккеист, который в январе был признан признан лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрал наибольшее количество голов в опросе, который проходил на сайте — 45 процентов.
Михайлис со значительным перевесом обошел первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, могулистку Юлию Галышеву, дзюдоиста Ерлана Серикжанова и пару теннисистов Александр Бублик — Михаил Кукушкин.
«Спасибо большое за эту награду. Спасибо большое болельщикам. Спасибо тем, кто голосовал. Я постараюсь оправдать ваши надежды в следующих играх», — обратился к читателям Vesti.kz Михайлис.