Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вашингтон Кэпиталз
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
53
Хоккей. НХЛ
1.03
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
03
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Никита Михайлис после получения награды «Лучший спортсмен января»: Я постараюсь оправдать ваши надежды

Нападающий ХК «Барыс» и сборной Казахстана Никита Михайлис получил приз «Лучшего спортсмена января» по версии читателей Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хоккеист, который в январе был признан признан лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрал наибольшее количество голов в опросе, который проходил на сайте — 45 процентов.

Михайлис со значительным перевесом обошел первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, могулистку Юлию Галышеву, дзюдоиста Ерлана Серикжанова и пару теннисистов Александр Бублик — Михаил Кукушкин.

«Спасибо большое за эту награду. Спасибо большое болельщикам. Спасибо тем, кто голосовал. Я постараюсь оправдать ваши надежды в следующих играх», — обратился к читателям Vesti.kz Михайлис.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Лучший бомбардир российского клуба заинтересовал пятикратного чемпиона Казахстана
Шурупы в позвоночнике: появились подробности операции Сотниковой
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
В СМИ заговорили о риске проведения Олимпиады без зрителей
Русская тройка «Вашингтона» принесла клубу победу
Мозякин уже не тот? Лидеры «Магнитки» снова молчат в плей-офф
Первый тренер Логинова: Он умеет терпеть больше, чем все другие
Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь