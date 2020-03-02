Никита Михайлис после получения награды «Лучший спортсмен января»: Я постараюсь оправдать ваши надежды

Хоккеист, который в январе был признан признан лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрал наибольшее количество голов в опросе, который проходил на сайте — 45 процентов.

«Спасибо большое за эту награду. Спасибо большое болельщикам. Спасибо тем, кто голосовал. Я постараюсь оправдать ваши надежды в следующих играх», — обратился к читателям Vesti.kz Михайлис.