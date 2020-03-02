«Жарайсың, Дәурен!». Токаев поздравил «Барыс» с победой в плей-офф КХЛ и поблагодарил Дица

Подопечные Андрея Скабелки дома разгромили магнитогорский «Металлург» (4:0) и повели 1−0 в серии до четырех побед. Перед матчем капитан «Барыса» Даррен Диц исполнил песню на казахском языке, а в самой игре отметился заброшенной шайбой.
«Поздравляю клуб “Барыс” с первой победой в плей-офф КХЛ. Особо хочу поблагодарить капитана команды Даррена Дица, исполнившего во время матча песню Абая “Көзімнің қарасы”. Жарайсың, Дәурен! Пусть это хорошее начинание принесет “Барысу” новые успехи!», — написал Токаев на своей странице в Instagram.
Второй матч серии команды проведут 3 марта также в Нур-Султане.