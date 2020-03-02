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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Жарайсың, Дәурен!». Токаев поздравил «Барыс» с победой в плей-офф КХЛ и поблагодарил Дица

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил столичный «Барыс» с победой в первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Reuters

Подопечные Андрея Скабелки дома разгромили магнитогорский «Металлург» (4:0) и повели 1−0 в серии до четырех побед. Перед матчем капитан «Барыса» Даррен Диц исполнил песню на казахском языке, а в самой игре отметился заброшенной шайбой.

«Поздравляю клуб “Барыс” с первой победой в плей-офф КХЛ. Особо хочу поблагодарить капитана команды Даррена Дица, исполнившего во время матча песню Абая “Көзімнің қарасы”. Жарайсың, Дәурен! Пусть это хорошее начинание принесет “Барысу” новые успехи!», — написал Токаев на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй матч серии команды проведут 3 марта также в Нур-Султане.

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Барыс
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10632 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
01:17Кертис Валк
01:17Командный штраф
11:56Командный штраф
13:37Кертис Валк(Никита Михайлис)
14:26Аркадий Шестаков
19:53Атте Охтамаа
19:53Максим Матушкин
2-й период
21:41Эрик О`Делл
28:53Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
37:57Роман Старченко
3-й период
57:48Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
59:00Андрей Нестрашил
59:12Даррен Дитц(Кертис Валк)
59:17Егор Петухов
59:17Евгений Бирюков
59:17Евгений Тимкин
Статистика
10Штрафное время14
4Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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