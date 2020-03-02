Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Сибирь
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
3.03
Детройт Ред Уингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вашингтон Кэпиталз
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
03
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
16:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Металлург» может потерять двух игроков перед вторым матчем с «Барысом» в плей-офф

Магнитогорский «Металлург» может перевести сразу двух игроков в список травмированных по итогам первого матча плей-офф с «Барысом», сообщает корреспондент Vesti.kz. У команд не принято раскрывать информацию о повреждении игроков во время Кубка Гагарина, но высока вероятность, что травмы получили нападающий Брэндон Козун и защитник Максим Матушкин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Для “Металлурга” после вчерашнего матча еще добавилось проблем. Козун получил повреждение в третьей 20-минутке. Он поднялся со льда при помощи игроков и медиков, держался за ключицу, за локоть, и подозрения там очень серьезные. Он был направлен в больницу, но что с ним, сейчас никто не скажет, правильно? Еще один игрок — Максим Матушкин — тоже вчера был отправлен в больницу с подозрением на перелом ребер. Какое у него состояние, тоже непонятно», — рассказал комментатор Александр Олейник.

Напомним, в первом матче «Барыс» на своей арене разгромил «Металлург» со счетом 4:0. Следующий матч состоится завтра, 3 марта, в Нур-Султане. Затем серия, которая продлится до четырех побед, переедет в Магнитогорск.

Читайте также
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Исламхан включен в число претендентов на звание лучшего футболиста месяца в чемпионате ОАЭ
Шурупы в позвоночнике: появились подробности операции Сотниковой
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
CAS поручил МОК объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Овечкин — лучший финишер в истории НХЛ
Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА
Этап КМ по биатлону пройдет без зрителей из-за коронавируса
Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь