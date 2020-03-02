«Металлург» может потерять двух игроков перед вторым матчем с «Барысом» в плей-офф

«Для “Металлурга” после вчерашнего матча еще добавилось проблем. Козун получил повреждение в третьей 20-минутке. Он поднялся со льда при помощи игроков и медиков, держался за ключицу, за локоть, и подозрения там очень серьезные. Он был направлен в больницу, но что с ним, сейчас никто не скажет, правильно? Еще один игрок — Максим Матушкин — тоже вчера был отправлен в больницу с подозрением на перелом ребер. Какое у него состояние, тоже непонятно», — рассказал комментатор Александр Олейник.