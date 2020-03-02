Форвард «Барыса»: «Металлург» шел на провокации, хотел травмировать нас и вывести из себя

Матч в Нур-Султане прошел вчера, 1 марта, и завершился со счетом 4:0.

— С «Металлургом» получилась хорошая плотная игра. Думаю, что до третьего гола еще ничего не было понятно. Когда его забили, стало ясно, что все-таки в этой встрече можем уверенно победить, — сказал Шевченко.

— Прокомментируете стычки с игроками «Металлурга».

— По мне так ничего особенного не произошло, такое будет в каждом матче плей-офф. Наверное, чем дальше будем проходить, тем больше будут возникать конфликтные ситуации на льду. Главное — не проигрывать их, быть друг за друга.

— Что скажете насчет последних минут третьего периода?

— Я думаю, что «Металлург» шел на провокации, хотели наших игроков травмировать, вывести из себя.

— Какие уязвимые места у соперника отметили для себя?

— Это профессиональная команда: они два раза выиграли Кубок Гагарина. У них хорошие игроки, они настоящие бойцы. За одну игру трудно что-то сказать, дальше будут еще матчи и после этого можно делать выводы.

Ранее итоги матча подвел главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, а его коллега Илья Воробьев из «Металлурга» объяснил поражение. Также исход игры прокомментировали хоккеисты казахстанского клуба: вратарь Эдди Паскуале, защитники Джесси Блэкер и Даррен Диц, нападающие Никита Михайлис и Кертис Волк.