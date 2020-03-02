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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса»: «Металлург» шел на провокации, хотел травмировать нас и вывести из себя

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Хоккеист назвал сильные стороны соперника и высказался о драках в концовке игры, заявив, что российский клуб пытался нанести травмы.

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Матч в Нур-Султане прошел вчера, 1 марта, и завершился со счетом 4:0.

— С «Металлургом» получилась хорошая плотная игра. Думаю, что до третьего гола еще ничего не было понятно. Когда его забили, стало ясно, что все-таки в этой встрече можем уверенно победить, — сказал Шевченко.

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— Прокомментируете стычки с игроками «Металлурга».
— По мне так ничего особенного не произошло, такое будет в каждом матче плей-офф. Наверное, чем дальше будем проходить, тем больше будут возникать конфликтные ситуации на льду. Главное — не проигрывать их, быть друг за друга.

 — Что скажете насчет последних минут третьего периода?
— Я думаю, что «Металлург» шел на провокации, хотели наших игроков травмировать, вывести из себя.

— Какие уязвимые места у соперника отметили для себя?
— Это профессиональная команда: они два раза выиграли Кубок Гагарина. У них хорошие игроки, они настоящие бойцы. За одну игру трудно что-то сказать, дальше будут еще матчи и после этого можно делать выводы.

Ранее итоги матча подвел главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, а его коллега Илья Воробьев из «Металлурга» объяснил поражение. Также исход игры прокомментировали хоккеисты казахстанского клуба: вратарь Эдди Паскуале, защитники Джесси Блэкер и Даррен Диц, нападающие Никита Михайлис и Кертис Волк.

Второй матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет завтра, 3 марта, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени. Затем команды проведут две игры в Магнитогорске.

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Барыс
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10632 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
01:17Кертис Валк
01:17Командный штраф
11:56Командный штраф
13:37Кертис Валк(Никита Михайлис)
14:26Аркадий Шестаков
19:53Атте Охтамаа
19:53Максим Матушкин
2-й период
21:41Эрик О`Делл
28:53Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
37:57Роман Старченко
3-й период
57:48Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
59:00Андрей Нестрашил
59:12Даррен Дитц(Кертис Валк)
59:17Егор Петухов
59:17Евгений Бирюков
59:17Евгений Тимкин
Статистика
10Штрафное время14
4Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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