Форвард «Барыса»: «Металлург» шел на провокации, хотел травмировать нас и вывести из себя
Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии
Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии
Матч в
— С «Металлургом» получилась хорошая плотная игра. Думаю, что до третьего гола еще ничего не было понятно. Когда его забили, стало ясно, что
— Прокомментируете стычки с игроками «Металлурга».
— По мне так ничего особенного не произошло, такое будет в каждом матче
— Что скажете насчет последних минут третьего периода?
— Я думаю, что «Металлург» шел на провокации, хотели наших игроков травмировать, вывести из себя.
— Какие уязвимые места у соперника отметили для себя?
— Это профессиональная команда: они два раза выиграли Кубок Гагарина. У них хорошие игроки, они настоящие бойцы. За одну игру трудно
Ранее итоги матча подвел главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, а его коллега Илья Воробьев из «Металлурга» объяснил поражение. Также исход игры прокомментировали хоккеисты казахстанского клуба: вратарь Эдди Паскуале, защитники Джесси Блэкер и Даррен Диц, нападающие Никита Михайлис и Кертис Волк.
Второй матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет завтра, 3 марта, в
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
|01:17
|Кертис Валк
|01:17
|Командный штраф
|11:56
|Командный штраф
|13:37
|Кертис Валк(Никита Михайлис)
|14:26
|Аркадий Шестаков
|19:53
|Атте Охтамаа
|19:53
|Максим Матушкин
|21:41
|Эрик О`Делл
|28:53
|Атте Охтамаа(Виктор Сведберг)
|37:57
|Роман Старченко
|57:48
|Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
|59:00
|Андрей Нестрашил
|59:12
|Даррен Дитц(Кертис Валк)
|59:17
|Егор Петухов
|59:17
|Евгений Бирюков
|59:17
|Евгений Тимкин
|10
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)