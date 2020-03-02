«Практически идеально». Комментатор похвалил «Барыс» после победы, разобрал сильные стороны и сделал прогноз на серию с «Магниткой»

Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что разгромную победу казахстанской команды над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии можно назвать идеальной. Он разобрал матч в Нур-Султане по периодам, назвав сильные стороны команд.

Напомним, в первом матче «Барыс» на своей арене разгромил «Металлург» со счетом 4:0. Следующий матч состоится завтра, 3 марта, в Нур-Султане. Затем серия, которая продлится до четырех побед, переедет в Магнитогорск.

Сила «Барыса» — в команде

По первой игре точно могу сказать, что практически во всех моментах, линиях у «Барыса» была идеальная, образцовая игра по плей-офф, можно так сказать. Да, может быть соперник не показал чего-то сверхъестественного. Но, в любом случае, от «Металлурга» можно что угодно ожидать.

Перед этой серией говорили, что у «Барыса» есть команда. А у «Металлурга» есть персоны, которые могут в одиночку затащить команду. Ну вот, вчера «Барыс» наглядно продемонстрировал по первой игре, что команда есть команда. Все сыграли очень здорово, слаженно, друг за друга. Даже в стычках и провокациях это прослеживалось.

Самый яркий эпизод «Магнитки»

Что касается игры, может быть, по первым минутам было волнение, что будет непросто. Волк забросил шайбу и чуть-чуть отлегло, подуспокоились маленько. В первом периоде могли, наверное, и больше забросить, потому что был момент хороший у Дмитрия Шевченко, но чуть-чуть не повезло. А так — вполне закономерные 1:0 в первом периоде.

Сложно даже вспомнить, были ли в первом периоде у «Металлурга» хорошие моменты. Может быть и были, но назвать их стопроцентными я не возьмусь. Был момент у Богдана Потехина, когда «Магнитка» играла в большинстве и он в сольном проходе всех обыграл — и нападающих, и защитников, — вышел один на один, но не попал. Наверное, это был самый яркий эпизод от «Магнитки» в первом периоде.

Определяющая шайба от Охтамаа

Второй период сначала немного ошарашил видеопросмотром. Но когда мы с камер посмотрели, даже не с той, которая в воротах была, а по телевизионной картинке, по ней точно нельзя было сказать, пересекла ли шайба линию, но арбитр выехал, развел руки в стороны. Перед плей-офф Алексей Анисимов проводил семинар для комментаторов, я на нем тоже был задействован, и вот такие моменты он тоже разбирал. Ну и потом КХЛ быстро выложила видео, где шайба на линии была, она полностью не пересекла, так что все там справедливо.

Самое главное, что после шайбы, которая заставила нас поволноваться, мы ответили очень хорошо, ответили хорошим, мощным броском Охтамаа. Это шайба, заслуга в которой у четвертой тройки. Заслуга звена Сагадеева, Шестакова и Петухова. Понапрягали, выкатились здорово и перешли из бороны в атаку. Да, с первой попытки не получилось, зато со второй Охтамаа накатил, получил пространство, бросил — а бросать он умеет, бросок у него хороший, ну и в ближний — Кошечкин даже не среагировал.

Вот еще один показательный момент. 2:0 и, как мне кажется, эта шайба немного развязала руки тренерам. Она во многом стала определяющей в игре. Потому что 2:0 — и все-таки поспокойней. Эта шайба заставила «Магнитку» больше идти вперед, раскрываться. Мы, соответственно, получили возможность на более широкое пространство, на контратаки. И после 2:0 хоккей повеселее пошел. Моментов было больше у ворот Кошечкина. Могли еще одну забросить и тогда все вопросы сняли бы, но 2:0 после второго периода придали тонуса.

«Барыс» ломает традиции

В третьем же меня лично порадовал такой факт — мы по сезону видели, что если «Барыс» ведет, то в третьем периоде начинает играть в откат, строго от обороны, но этот третий период против «Магникти» совсем по-другому вышел. «Барыс» вышел настроем, будто это он проигрывал две шайбы. И здорово катили вперед, и здорово атаковали. Проводили больше времени у ворот Кошечкина. За первые десять минут до первой коммерческой паузы «Металлург» вообще ни одного броска не сделал. В концовке «Барыс» чуть-чуть позволил сопернику сыграть в своей зоне, но «Магнитке» это ничего не дало. Все было очень здорово. Работа нападающих в средней зоне была идеальна. Третья шайба, конечно, сняла вопросы. Ну, а Даррен Диц в большинстве, не без везения, забил и четвертую.

Идеальная игра «Барыса»

В меньшинстве «Барыс» сыграл идеально практически. В большинстве забросили две шайбы. Опять же, повторюсь, сыграли образцово, практически идеально. Да, были какие-то разовые ошибки, но это мелочи. Все сыграли друг за друга, все сыграли хорошо. Первая игра показала, что команда бьет класс. Все было по делу. И даже счет мог быть бы крупнее.

4:0 в первой игре. Если так будет во всей серии, будет классно. «Магнитка», как никак, одна из самых дорогих команд. По поводу стычек — ребят провоцировали. Того же Паскуале О́Делл провоцировал, и Охтамаа провоцировали. Но все очень сдержанно себя проявили, в плане дисциплины все красавцы, друг за друга постояли. Эпизод даже в конце немного комичный — Тимкин, который бросился драться с Петуховым, что называется, нашел себе ровню. Это со стороны выглядело немножко смешно. И тут снова все были друг за друга.

Некоторые сказали, что 34 броска, отраженных Паскуале, не были такими опасными. Может быть и так, но их тоже нужно было отражать. Мы знаем, что любая шайба может предопределить любой исход, поэтому Паскуале тоже ключевую роль сыграл. Он сыграл все 60 минут на высокой концентрации.

Лучшие игроки матча

Лично я не возьмусь назвать лучшего у «Барыса» в этом матче. В твиттере я выделил троих — это Паскуале, у него «сухарь», Кертис Волк — шайба + передача, ну и Охтамаа, шайба которого поставила точку во встрече. У «Магнитки» я бы выделил звено Козун — Локтионов — Потехин. Это было самое агрессивное звено, которое доставляло больше всего проблем «Барысу».

Оптимистичные прогнозы на серию

Если отталкиваться от первой игры и делать прогнозы по всей серии, то тут, конечно, все оптимистично для «Барыса». Должны побеждать в этой серии без проблем. Но мы же понимаем, что каждая игра — это отдельно взятая серия этого сериала. Сценаристы находятся на льду, на тренерском мостике, могут все перевернуть и пойти не по сценарию. Так что трудно прогнозировать, но по первой игре можно сказать, что все получилось даже как-то легко.

С одной стороны, это неплохо, но главное не расслабляться. Но, я думаю, тренерский штаб должен с этим справиться. Да и сами игроки понимают, что ни о какой расслабленности речи вообще не может идти. Каждая игра — это больше, чем просто отдельно какой-то взятый матч. Стандартно все говорят — это война, это битва, это характер. Ну, вот, самое время его показывать.

Не скажу, что я жду легкого, прогулочного плей-офф. Вообще я с опаской перед этой серией ждал встречи с «Металлургом». Но сейчас понимаю, что «Барыс» должен побеждать. Он фаворит в этой паре. Первая игра наглядно показала, что он играет лучше. Но нет уверенности, что серия завершится со счетом 4−0. Все-таки «Металлург» может на одну то игру точно собраться. А там, глядишь, и на две, если настроение пойдет.

«Барысу» нужно закреплять свой успех после первого матча и по возможности не дать сопернику вообще поднять головы. Мы уже как-то один раз вели у «Металлурга» в серии 3−1, но это не завершилось ничем хорошим. Но это совсем другая история, которую не нужно вспоминать.

Для «Металлурга» после вчерашнего матча еще добавилось проблем. Козун получил повреждение в третьей 20-минутке. Он поднялся со льда при помощи игроков и медиков, держался за ключицу, за локоть, и подозрения там очень серьезные. Он был направлен в больницу, но что с ним, сейчас никто не скажет, правильно? Еще один игрок — Максим Матушкин — тоже вчера был отправлен в больницу с подозрением на перелом ребер. Какое у него состояние, тоже непонятно.

Если делать прогноз на серию по вчерашней игре, я бы, наверное, сказал, что 4−1 — это самый оптимальный для «Барыса» вариант.

В любом случае, «Барысу» не нужно смотреть на соперника, на его трудности. Нужно играть в свой хоккей. Как бы это банально ни звучало. Говорить о том, что «Барыс» уже во втором раунде, рано, но предпосылки к этому имеются очень и очень хорошие.