КХЛ утвердила изменения в регламенте в части потолка и пола заработных плат

Начиная с сезона-2020/21 в случае превышения клубом такого потолка не более чем на 2% предельный размер потолка снижается на три последующих сезона на следующие суммы: в первом сезоне — на сумму, равную трехкратному размеру превышения потолка; во второй — на сумму, равную двухкратному размеру превышения потолка; на третий сезон — на сумму, равную размеру превышения потолка.

Начиная с сезона-2020/2021 в случае превышения клубом жесткого потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение. В случае превышения клубом жесткого потолка более чем на 2% к руководителю клуба, допустившему такое превышение, применяются санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. Помимо этих санкций, совет директоров КХЛ вправе принять в отношении указанного клуба решение о его исключении из состава участников чемпионата КХЛ или недопуске к участию в чемпионате КХЛ.