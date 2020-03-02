«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли в гостях екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли в гостях екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Отличились Юусо Пуустинен (18-я минута) и Евгений Чесалин (60), а голкипер гостей Харри Сятери отразил 37 бросков и провел свой третий «сухой» матч в сезоне.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Сибири», второй матч пройдет в Екатеринбурге 4 марта.
|Андрей Мартемьянов
|Николай Заварухин
|Якуб Коварж(Якуб Коварж)
|Харри Сятери
|17:26
|Юусо Пуустинен(Александр Шаров)
|22:39
|Юусо Пуустинен
|34:13
|Ефим Гуркин
|34:13
|Питер Холланд
|37:47
|Никита Коротков
|41:49
|Евгений Чесалин
|59:05
|Евгений Чесалин
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Дмитрий Морозов(Россия)