«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Отличились Юусо Пуустинен (18-я минута) и Евгений Чесалин (60), а голкипер гостей Харри Сятери отразил 37 бросков и провел свой третий «сухой» матч в сезоне.