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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли в гостях екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Отличились Юусо Пуустинен (18-я минута) и Евгений Чесалин (60), а голкипер гостей Харри Сятери отразил 37 бросков и провел свой третий «сухой» матч в сезоне.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Сибири», второй матч пройдет в Екатеринбурге 4 марта.

Автомобилист
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Заварухин
Вратари
Якуб Коварж(Якуб Коварж)Харри Сятери
1-й период
17:26Юусо Пуустинен(Александр Шаров)
2-й период
22:39Юусо Пуустинен
34:13Ефим Гуркин
34:13Питер Холланд
37:47Никита Коротков
3-й период
41:49Евгений Чесалин
59:05Евгений Чесалин
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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