ЦСКА обыграл дома «Торпедо» и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбами отметились Антон Слепышев (5-я минута), Марио Кемпе (8) и Линден Вей (24). Нападающий нижегородцев Тай Рэтти на 40-й минуте получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Капризов и Слепышев набирают очки на протяжении шести матчей, записав на свой счет по 12 и 11 очков соответственно. Для голкипера москвичей Ильи Сорокина этот матч стал десятым «сухим» в текущем сезоне КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4−1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом «Торпедо» является четвертьфинал сезонов-2011/12 и 2015/16, всего команда в девятый раз принимает участие в плей-офф.