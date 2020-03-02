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22:31 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл дома «Торпедо» и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил на своей площадке со счетом 3:0 нижегородское «Торпедо» в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 6092 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбами отметились Антон Слепышев (5-я минута), Марио Кемпе (8) и Линден Вей (24). Нападающий нижегородцев Тай Рэтти на 40-й минуте получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Капризов и Слепышев набирают очки на протяжении шести матчей, записав на свой счет по 12 и 11 очков соответственно. Для голкипера москвичей Ильи Сорокина этот матч стал десятым «сухим» в текущем сезоне КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4−1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом «Торпедо» является четвертьфинал сезонов-2011/12 и 2015/16, всего команда в девятый раз принимает участие в плей-офф.

Вторая встреча команд пройдет 4 марта в Москве.

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3:0
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Торпедо
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Главные тренеры
Игорь НикитинДэвид Немировски
Вратари
Илья СорокинАндерс Линдбек
1-й период
04:04Антон Слепышев(Клас Дальбек, Кирилл Капризов)
07:05Марио Кемпе(Илья Сорокин, Кирилл Капризов)
2-й период
23:05Линден Вей(Михаил Григоренко, Максим Мамин)
33:33Даниил Ильин
39:46Тай Рэтти
39:46Тай Рэтти
3-й период
48:31Чарльз Геноуэй
51:09Кирилл Ураков
Статистика
0Штрафное время36
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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