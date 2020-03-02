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22:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Ак Барса» победили «Нефтехимик» в первом матче плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 2 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у нижнекамского «Нефтехимика» и повели со счетом 1−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» в понедельник обыграл «Нефтехимик» в Казани со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Голы у казанцев забили Мэттью Фрэттин (8-я и 55-я минута), Эмиль Галимов (13-я) и Михаил Глухов (42-я). В составе «Нефтехимика» отличился Марат Хайруллин (15-я).

Вторая игра пройдет в Казани 4 марта.

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Ак Барс
4:1
2:1, 0:0, 2:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновВячеслав Буцаев
Вратари
Тимур БиляловКонстантин Барулин
1-й период
07:07Мэтт Фрэттин(Артем Галимов, Станислав Галиев)
12:47Эмиль Галимов(Артем Лукоянов)
14:08Марат Хайруллин(Якоб Берглунд)
2-й период
29:36Эмиль Галимов
29:36Павел Порядин
34:52Зият Пайгин
37:23Артем Лукоянов
3-й период
41:28Михаил Глухов(Андрей Педан, Микаэль Викстранд)
52:49Йонас Энлунд
54:06Мэтт Фрэттин(Станислав Галиев, Альберт Яруллин)
59:38Йонас Энлунд
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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