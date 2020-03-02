Хоккеисты «Ак Барса» победили «Нефтехимик» в первом матче плей-офф КХЛ

«Ак Барс» в понедельник обыграл «Нефтехимик» в Казани со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Голы у казанцев забили Мэттью Фрэттин (8-я и 55-я минута), Эмиль Галимов (13-я) и Михаил Глухов (42-я). В составе «Нефтехимика» отличился Марат Хайруллин (15-я).