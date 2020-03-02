Хоккеисты «Ак Барса» победили «Нефтехимик» в первом матче плей-офф КХЛ
КАЗАНЬ, 2 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у нижнекамского «Нефтехимика» и повели со счетом 1−0 в серии первого раунда
КАЗАНЬ, 2 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у нижнекамского «Нефтехимика» и повели со счетом 1−0 в серии первого раунда
«Ак Барс» в понедельник обыграл «Нефтехимик» в Казани со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Голы у казанцев забили Мэттью Фрэттин (8-я и 55-я минута), Эмиль Галимов (13-я) и Михаил Глухов (42-я). В составе «Нефтехимика» отличился Марат Хайруллин (15-я).
Вторая игра пройдет в Казани 4 марта.
|Дмитрий Квартальнов
|Вячеслав Буцаев
|Тимур Билялов
|Константин Барулин
|07:07
|Мэтт Фрэттин(Артем Галимов, Станислав Галиев)
|12:47
|Эмиль Галимов(Артем Лукоянов)
|14:08
|Марат Хайруллин(Якоб Берглунд)
|29:36
|Эмиль Галимов
|29:36
|Павел Порядин
|34:52
|Зият Пайгин
|37:23
|Артем Лукоянов
|41:28
|Михаил Глухов(Андрей Педан, Микаэль Викстранд)
|52:49
|Йонас Энлунд
|54:06
|Мэтт Фрэттин(Станислав Галиев, Альберт Яруллин)
|59:38
|Йонас Энлунд
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)