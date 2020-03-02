«Динамо» вышло вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

Шайбы у победителей забросили Дмитрий Яшкин (3-я минута), Андре Петерссон (34 и 38), Михал Чайковски (42) и Владимир Брюквин (60). В составе проигравших отличился Анатолий Никонцев (57).

В третьем периоде произошло большое количество драк, в результате чего хоккеисты «Динамо» получили 29 минут штрафа, а «Спартака» — 80 минут штрафа. Защитники «Спартака» Максим Гончаров и Александр Никишин были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры (5+20).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одерживало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.

«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4 в серии).