Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.03
Детройт Ред Уингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
41
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
30
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
51
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
02
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
18Самые известные ученицы Тутберидзе
22:40 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» вышло вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 5:1 обыграло столичный «Спартак» в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 7038 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбы у победителей забросили Дмитрий Яшкин (3-я минута), Андре Петерссон (34 и 38), Михал Чайковски (42) и Владимир Брюквин (60). В составе проигравших отличился Анатолий Никонцев (57).

В третьем периоде произошло большое количество драк, в результате чего хоккеисты «Динамо» получили 29 минут штрафа, а «Спартака» — 80 минут штрафа. Защитники «Спартака» Максим Гончаров и Александр Никишин были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры (5+20).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одерживало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.

«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4 в серии).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 4 марта на «ВТБ-Арене».

Читайте также
ХК Динамо
5:1
1:0, 2:0, 2:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновОлег Знарок
Вратари
Александр ЕременкоЮлиус Гудачек(Павел Хомченко)
1-й период
02:44Дмитрий Яшкин
03:14Теему Пулккинен
09:14Андре Петерссон
09:14Евгений Кулик
12:39Максим Гончаров
2-й период
22:25Федор Малыхин
33:42Андре Петерссон
37:40Андре Петерссон(Артем Волков, Андрей Миронов)
39:56Евгений Кулик
3-й период
41:04Мартиньш Карсумс
41:53Михал Чайковски(Вадим Шипачев, Юусо Хиетанен)
44:50Вадим Шипачев
44:50Вадим Шипачев
47:23Андрей Алексеев
47:23Андрей Алексеев
47:23Антон Злобин
47:53Артем Федоров
47:53Артем Федоров
48:31Дмитрий Яшкин
48:31Игорь Полыгалов
48:31Александр Никишин
48:31Александр Никишин
48:31Максим Гончаров
48:31Максим Гончаров
48:31Максим Гончаров
50:15Семен Панкратов
50:15Семен Панкратов
50:15Денис Кокарев
56:38Анатолий Никонцев(Патрик Херсли)
59:02Владимир Брюквин(Теему Пулккинен, Игорь Полыгалов)
59:50Александр Хохлачев
Статистика
35Штрафное время90
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Самый несчастливый стадион России примет Суперкубок УЕФА
ЦСКА повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Пихлер на слушаниях по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом
Овечкин — лучший финишер в истории НХЛ
Этап КМ по биатлону пройдет без зрителей из-за коронавируса
Хоккеисты «Ак Барса» победили в первом матче плей-офф КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь