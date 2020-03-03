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12:02 (мск), источник: Prosports.kz

Анонс второго матча серии «Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск)

3 марта в столице Казахстана состоится второй раунд противостояния между нур-султанским «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» в 1/8 финала Кубка Гагарина, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба «Барыс».

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Источник: РИА "Новости"

Первая игра завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Автором первого гола «Барыса» в плей-офф-2020 стал Кертис Волк, его почин во втором периоде поддержал Атте Охтамаа, мощно щелкнувший в ближний угол.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
1/4 финала конференций, 3.03.2020, 16:30

Барыс-Металлург Мг-

В заключительной трети матча «Барыс» отметился двумя взятиями ворот, авторами которых стали Ииро Пакаринен и Даррен Диц. Эдди Паскуале провел свой первый матч в плей-офф КХЛ — у канадца 34 отраженных броска и, соответственно, первый «сухой» матч в весенней стадии чемпионата. Дастин Бойд провел свой 500-й матч в КХЛ.

«Металлург» в стартовой игре плей-офф создал достаточно моментов у ворот «Барыса», но так и не смог взломать ворота Эдди Паскуале. Магнитогорцы впервые за пять лет ушли со льда без заброшенных шайб в плей-офф. Последний раз «сухое» поражение «Металлург» потерпел 13 марта 2015 года, когда уступил «Сибири» — 0:2. По ходу матча гости были вынуждены перестраивать состав — из-за повреждения встречу не доиграл Брэндон Козун. Не исключено, что канадский нападающий пропустит второй матч.

Напомним, что второй матч «Барыса» и «Магнитки» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

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