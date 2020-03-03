Анонс второго матча серии «Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск)
3 марта в столице Казахстана состоится второй раунд противостояния между
3 марта в столице Казахстана состоится второй раунд противостояния между
Первая игра завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Автором первого гола «Барыса» в плей-офф-2020 стал Кертис Волк, его почин во втором периоде поддержал Атте Охтамаа, мощно щелкнувший в ближний угол.
В заключительной трети матча «Барыс» отметился двумя взятиями ворот, авторами которых стали Ииро Пакаринен и Даррен Диц. Эдди Паскуале провел свой первый матч в
«Металлург» в стартовой игре
Напомним, что второй матч «Барыса» и «Магнитки» начнется в 19:30 по времени