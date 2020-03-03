«Действовали беззубо». Самый успешный иностранец в российском хоккее сделал прогноз на второй матч «Барыса» в плей-офф КХЛ

«Я думаю, что и во втором матче серии казахстанский клуб сможет одержать победу. “Барыс” будет действовать осторожно, хоккеисты постараются не форсировать события, чтобы избежать ошибки. Не жду большого количества шайб, но за счет дисциплинированной игры и грамотной реализации своих моментов “Барыс” добудет необходимый результат. “Металлург” ничего не смог противопоставить своему сопернику в первой игре. Магнитогорцы очень неуверенно играют на выезде в этом сезоне. Команда не очень хорошо укомплектована, да и смена тренера по ходу регулярного чемпионата не принесла желаемого результата. “Металлург” даже не смог отличиться в первом матче серии. Команда действовала беззубо в атаке и проваливалась в обороне. Конечно, сложно представить, что нападающие Магнитогорска и во второй встрече подряд не смогут забить, однако 1−2 заброшенные шайбы не помогут гостям добыть положительный результат в предстоящем матче», — приводит слова Вуйтека сайт legalbet.kz.