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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Действовали беззубо». Самый успешный иностранец в российском хоккее сделал прогноз на второй матч «Барыса» в плей-офф КХЛ

Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее, эксперт сайта Legalbet Владимир Вуйтек сделал прогноз на второй матч «Барыса» с магнитогорским «Металлургом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

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«Я думаю, что и во втором матче серии казахстанский клуб сможет одержать победу. “Барыс” будет действовать осторожно, хоккеисты постараются не форсировать события, чтобы избежать ошибки. Не жду большого количества шайб, но за счет дисциплинированной игры и грамотной реализации своих моментов “Барыс” добудет необходимый результат. “Металлург” ничего не смог противопоставить своему сопернику в первой игре. Магнитогорцы очень неуверенно играют на выезде в этом сезоне. Команда не очень хорошо укомплектована, да и смена тренера по ходу регулярного чемпионата не принесла желаемого результата. “Металлург” даже не смог отличиться в первом матче серии. Команда действовала беззубо в атаке и проваливалась в обороне. Конечно, сложно представить, что нападающие Магнитогорска и во второй встрече подряд не смогут забить, однако 1−2 заброшенные шайбы не помогут гостям добыть положительный результат в предстоящем матче», — приводит слова Вуйтека сайт legalbet.kz.

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Напомним, в первом матче «Барыс» разгромил «Магнитку» со счетом 4:0.

Вторая встреча также пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30.

72-летний Вуйтек выиграл два «золота» (2002, 2003) с «Локомотивом».

В 2004-м ушел в «Ак Барс» и взял «бронзу» (2004), а через много лет вернулся в «Локомотив» и привел его к третьему месту (2011).

В 2012-м завоевал со сборной Словакии «серебро» чемпионата мира, в сезоне-2015/2016 возглавлял сборную Чехии, после чего решил завершить тренерскую карьеру.

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