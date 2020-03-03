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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Неудачник сезона из конференции «Барыса» расстался с тремя хоккеистами

Хоккейный клуб «Адмирала» на своем официальном сайте объявил об уходе трех игроков из команды.

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Источник: РИА "Новости"

Владивосток покинули финский вратарь Юсси Олкинуора, а также два шведских хоккеиста: защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг. Всем троим скандинавам по 29 лет.

Олкинуора провел 31 матч в сезоне-2019/20, средний процент отраженных бросков — 92,9 процента, также на счету вратаря три матча «на ноль». У Альмквиста 26 очков (8+18) в 58 играх, у Юнга — 37 очков (15+22) в 59 играх за «Адмирал».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и остался без плей-офф, куда со второго места пробился казахстанский «Барыс».

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