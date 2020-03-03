Неудачник сезона из конференции «Барыса» расстался с тремя хоккеистами
Хоккейный клуб «Адмирала» на своем официальном сайте объявил об уходе трех игроков из команды.
Хоккейный клуб «Адмирала» на своем официальном сайте объявил об уходе трех игроков из команды.
Владивосток покинули финский вратарь Юсси Олкинуора, а также два шведских хоккеиста: защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг. Всем троим скандинавам по 29 лет.
Олкинуора провел 31 матч в сезоне-2019/20, средний процент отраженных бросков — 92,9 процента, также на счету вратаря три матча «на ноль». У Альмквиста 26 очков (8+18) в 58 играх, у Юнга — 37 очков (15+22) в 59 играх за «Адмирал».
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и остался без