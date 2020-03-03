Анкипанс покинул пост главного тренера рижского клуба КХЛ «Динамо»

Во вторник состоялось заседание наблюдательного совета клуба, на котором выступление команды в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ было признано неудовлетворительным. В связи с этим было принято решение не продлевать на следующий сезон контракты с 44-летним Анкипансом и его тренерским штабом. Наблюдательный совет поручил правлению клуба представить кандидатов на должность главного тренера в течение месяца.