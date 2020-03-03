«Барыс» проиграл «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Игра четвертьфинала Восточной конференции прошла сегодня, 3 марта, в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:3.

Исход матча решился во втором периоде. На 25-й минуте «Металлург» вышел вперед после шайбы Андрея Нестрашила, которую судьи засчитали после видеопросмотра, на 28-й Сергей Мозякин провел второй гол гостей, а на 37-й он же помог Нестрашилу оформить дубль в большинстве.

Перед третьим периодом «Барыс» сделал замену вратаря. Вместо Эдди Паскуале, у которого прервалась сухая серия из 84 минут, в игру вступил голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон.

Напомним, в первом матче «Барыс» 1 марта дома разгромил «Металлург» — 4:0. Сейчас же счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Теперь серия «Барыс» — «Металлург» переезжает в Магнитогорск на два матча: 5 марта игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а 7 марта — в 18:00. Пятая встреча пройдет 9 марта в столице Казахстана. В случае необходимости «Барыс» может провести еще два матча: 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.