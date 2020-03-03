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19:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» во матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра четвертьфинала Восточной конференции прошла сегодня, 3 марта, в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:3.

Исход матча решился во втором периоде. На 25-й минуте «Металлург» вышел вперед после шайбы Андрея Нестрашила, которую судьи засчитали после видеопросмотра, на 28-й Сергей Мозякин провел второй гол гостей, а на 37-й он же помог Нестрашилу оформить дубль в большинстве.

Перед третьим периодом «Барыс» сделал замену вратаря. Вместо Эдди Паскуале, у которого прервалась сухая серия из 84 минут, в игру вступил голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон.

Напомним, в первом матче «Барыс» 1 марта дома разгромил «Металлург» — 4:0. Сейчас же счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Теперь серия «Барыс» — «Металлург» переезжает в Магнитогорск на два матча: 5 марта игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а 7 марта — в 18:00. Пятая встреча пройдет 9 марта в столице Казахстана. В случае необходимости «Барыс» может провести еще два матча: 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.

Отметим, что «Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в плей-офф. Лучший результат клуба в Кубке Гагарина — второй раунд, куда он добирался в 2014, 2017 и 2019 годах.

Барыс
0:3
0:0, 0:3, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9573 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)Василий Кошечкин
1-й период
17:03Павел Акользин
17:41Виктор Антипин
19:14Томаш Филиппи
2-й период
24:40Андрей Нестрашил(Никита Пивцакин, Артем Минулин)
24:40Командный штраф
27:19Сергей Мозякин(Никита Пивцакин, Артем Минулин)
35:06Аркадий Шестаков
36:14Егор Петухов
36:52Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин)
3-й период
53:19Командный штраф
Статистика
10Штрафное время4
2Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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