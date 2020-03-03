«Барыс» проиграл «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» во матче
Казахстанский «Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» во матче
Игра четвертьфинала Восточной конференции прошла сегодня, 3 марта, в
Исход матча решился во втором периоде. На 25-й минуте «Металлург» вышел вперед после шайбы Андрея Нестрашила, которую судьи засчитали после видеопросмотра, на 28-й Сергей Мозякин провел второй гол гостей, а на 37-й он же помог Нестрашилу оформить дубль в большинстве.
Перед третьим периодом «Барыс» сделал замену вратаря. Вместо Эдди Паскуале, у которого прервалась сухая серия из 84 минут, в игру вступил голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон.
Напомним, в первом матче «Барыс» 1 марта дома разгромил «Металлург» — 4:0. Сейчас же счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.
Теперь серия «Барыс» — «Металлург» переезжает в Магнитогорск на два матча: 5 марта игра начнется в 20:00 по времени
В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.
Отметим, что «Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)
|Василий Кошечкин
|17:03
|Павел Акользин
|17:41
|Виктор Антипин
|19:14
|Томаш Филиппи
|24:40
|Андрей Нестрашил(Никита Пивцакин, Артем Минулин)
|24:40
|Командный штраф
|27:19
|Сергей Мозякин(Никита Пивцакин, Артем Минулин)
|35:06
|Аркадий Шестаков
|36:14
|Егор Петухов
|36:52
|Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин)
|53:19
|Командный штраф
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)