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20:12 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка объяснил поражение «Барыса» от «Металлурга» и решение взять видеопросмотр

Хоккеисты «Барыса» не были готовы к натиску со стороны «Металлурга» во втором мачте первого раунда Кубка Гагарина — заявил главный тренер казахстанской команды Андрей Скабелка, сообщает корреспондент Vesti.kz. Белорусский специалист разобрал поражение, которое потерпели его подопечные, и назвал его причины.

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Источник: hcbarys.kz

— Конечно, помощнее сегодня выглядел «Металлург». Не совсем, скажем, мы вышли готовыми к такой игре соперника. В том плане, что здорово на всех участках «Металлург» прессинговал. То, что они не всегда делали в первой игре, во второй это было практически весь матч. И не всегда мы справлялись с этим давлением.

Особенно это показал второй период, когда «Металлург» здорово прессинговал, накладывал смены в нашей зоне. И чем ставил нас в затруднительное положение. Ну и использовал сегодня то, что не использовали мы, когда нам предоставлялся шанс пять на три, пять на четыре.

«Металлург» сегодня проявил свое мастерство и реализовал эти моменты. Но никто не говорил, что будет легко с таким соперником, как «Металлург». Поэтому готовимся к следующей игре.

— Будете кого-то из ранее не принимавших участие подключать к третьей игре?

— Да, думаю, подключим. Фамилии сейчас не буду называть, но да, будет ротация.

— Когда брали запрос на положение «вне игры», рисковали. Чем был оправдан такой риск?

— Что значит рисковали, не рисковали? Мы же не берем с потолка. У любой команды есть люди, которые смотрят наверху. Вы видели, что у нас стоит человек с наушником? Они увидели. Они же за десять секунд смотрят. А просматривают судьи сколько? 15 минут или 10. С нашей камеры мы видели, что пограничное. Больше «вне игры». Мы должны использовать любой шанс. Что здесь такого? Это нормально.

— Какой состояние у Дмитрия Шевченко, который получил повреждение в третьем периоде?

— Думаю, общее состояние у него очень плохое, потому что он проиграл сегодня матч. А то, что касается его физического состояния, не могу сказать. Посмотрим завтра.

Напомним, во втором матче, который прошел сегодня, 3 марта, в Нур-Султане, «Барыс» проиграл «Магнитке» со счетом 0:3. Счет в серии, которая продлится до четырех побед, стал 1−1. Следующие две игры подопечные Скабелки проведут в Магнитогорске 5 и 7 марта.

Барыс
0:3
0:0, 0:3, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9573 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)Василий Кошечкин
1-й период
17:03Павел Акользин
17:41Виктор Антипин
19:14Томаш Филиппи
2-й период
24:40Андрей Нестрашил(Никита Пивцакин, Артем Минулин)
24:40Командный штраф
27:19Сергей Мозякин(Никита Пивцакин, Артем Минулин)
35:06Аркадий Шестаков
36:14Егор Петухов
36:52Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин)
3-й период
53:19Командный штраф
Статистика
10Штрафное время4
2Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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