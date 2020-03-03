Скабелка объяснил поражение «Барыса» от «Металлурга» и решение взять видеопросмотр

Источник: hcbarys.kz

— Конечно, помощнее сегодня выглядел «Металлург». Не совсем, скажем, мы вышли готовыми к такой игре соперника. В том плане, что здорово на всех участках «Металлург» прессинговал. То, что они не всегда делали в первой игре, во второй это было практически весь матч. И не всегда мы справлялись с этим давлением.

Особенно это показал второй период, когда «Металлург» здорово прессинговал, накладывал смены в нашей зоне. И чем ставил нас в затруднительное положение. Ну и использовал сегодня то, что не использовали мы, когда нам предоставлялся шанс пять на три, пять на четыре.

«Металлург» сегодня проявил свое мастерство и реализовал эти моменты. Но никто не говорил, что будет легко с таким соперником, как «Металлург». Поэтому готовимся к следующей игре.

— Будете кого-то из ранее не принимавших участие подключать к третьей игре?

— Да, думаю, подключим. Фамилии сейчас не буду называть, но да, будет ротация.

— Когда брали запрос на положение «вне игры», рисковали. Чем был оправдан такой риск?

— Что значит рисковали, не рисковали? Мы же не берем с потолка. У любой команды есть люди, которые смотрят наверху. Вы видели, что у нас стоит человек с наушником? Они увидели. Они же за десять секунд смотрят. А просматривают судьи сколько? 15 минут или 10. С нашей камеры мы видели, что пограничное. Больше «вне игры». Мы должны использовать любой шанс. Что здесь такого? Это нормально.

— Какой состояние у Дмитрия Шевченко, который получил повреждение в третьем периоде?

— Думаю, общее состояние у него очень плохое, потому что он проиграл сегодня матч. А то, что касается его физического состояния, не могу сказать. Посмотрим завтра.