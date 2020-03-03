«Йокерит» укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива»
ТАСС, 3 марта. Хельсинкский «Йокерит» обыграл на своей площадке со счетом 5:1 ярославский «Локомотив» во втором матче серии первого раунда
ТАСС, 3 марта. Хельсинкский «Йокерит» обыграл на своей площадке со счетом 5:1 ярославский «Локомотив» во втором матче серии первого раунда
Шайбы на свой счет записали Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Лепистё (16), Саку Мяеналайнен (25) и Антти Пильстрём (60). У гостей отличился Магнус
В шести матчах регулярного чемпионата этого сезона между этими командами «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.
Финский клуб в шестой раз играет в
Счет в серии стал 2−0 в пользу «Йокерита». Следующий матч команд пройдет 5 марта в Ярославле.
|Лаури Марьямяки
|Майк Пелино
|Янис Калниньш
|Илья Коновалов(Александр Лазушин, Александр Лазушин)
|01:57
|Марко Анттила(Антти Пильстрем)
|09:02
|Саку Мяеналанен
|09:02
|Александр Свитов
|10:28
|Давид Скленичка(Брайан О`Нилл)
|13:48
|Максим I Осипов
|15:28
|Сами Леписто(Брайан О`Нилл)
|20:30
|Магнус Пяярви-Свенссон
|24:23
|Саку Мяеналанен(Микко II Лехтонен, Алекс Грант)
|25:25
|Алекси Халме
|26:19
|Магнус Пяярви-Свенссон(Стефан Да Коста, Якуб Накладал)
|26:43
|Саку Мяеналанен
|28:28
|Якуб Накладал
|31:47
|Егор Аверин
|50:28
|Микко II Лехтонен
|51:34
|Вели-Матти Савинайнен
|51:34
|Стефан Да Коста
|54:29
|Микко II Лехтонен
|54:29
|Магнус Пяярви-Свенссон
|57:38
|Виктор Лев
|59:22
|Антти Пильстрем(Марко Анттила)
|16
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)