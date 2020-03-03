«Йокерит» укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива»

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Шайбы на свой счет записали Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Лепистё (16), Саку Мяеналайнен (25) и Антти Пильстрём (60). У гостей отличился Магнус Пяярви-Свенссон (27).

Первая встреча команд завершилась домашней победой «Йокерита» (6:0).

В шести матчах регулярного чемпионата этого сезона между этими командами «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух предыдущих сезонах клуб доходил до второго раунда.