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22:06 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива»

ТАСС, 3 марта. Хельсинкский «Йокерит» обыграл на своей площадке со счетом 5:1 ярославский «Локомотив» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы на свой счет записали Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Лепистё (16), Саку Мяеналайнен (25) и Антти Пильстрём (60). У гостей отличился Магнус Пяярви-Свенссон (27).

Первая встреча команд завершилась домашней победой «Йокерита» (6:0).

В шести матчах регулярного чемпионата этого сезона между этими командами «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух предыдущих сезонах клуб доходил до второго раунда.

Счет в серии стал 2−0 в пользу «Йокерита». Следующий матч команд пройдет 5 марта в Ярославле.

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Йокерит
5:1
3:0, 1:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиМайк Пелино
Вратари
Янис КалниньшИлья Коновалов(Александр Лазушин, Александр Лазушин)
1-й период
01:57Марко Анттила(Антти Пильстрем)
09:02Саку Мяеналанен
09:02Александр Свитов
10:28Давид Скленичка(Брайан О`Нилл)
13:48Максим I Осипов
15:28Сами Леписто(Брайан О`Нилл)
2-й период
20:30Магнус Пяярви-Свенссон
24:23Саку Мяеналанен(Микко II Лехтонен, Алекс Грант)
25:25Алекси Халме
26:19Магнус Пяярви-Свенссон(Стефан Да Коста, Якуб Накладал)
26:43Саку Мяеналанен
28:28Якуб Накладал
31:47Егор Аверин
3-й период
50:28Микко II Лехтонен
51:34Вели-Матти Савинайнен
51:34Стефан Да Коста
54:29Микко II Лехтонен
54:29Магнус Пяярви-Свенссон
57:38Виктор Лев
59:22Антти Пильстрем(Марко Анттила)
Статистика
16Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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