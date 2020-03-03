Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
51
Хоккей. НХЛ
4.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
4.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.03
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
4.03
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
4.03
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
03
Хоккей. НХЛ
4.03
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
4.03
Сан-Хосе Шаркс
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
22:17 (мск), источник: ТАСС

СКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем»

ТАСС, 3 марта. Петербургский СКА победил подольский «Витязь» со счетом 4:3 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (23-я минута), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У проигравших отличился Куинтон Хауден (13, 51) и Алексей Макеев (54).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, одну победу одержал петербургский клуб (3:2 — после буллитов), одну — «Витязь» (4:2). В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (счет в серии 4−0).

СКА неизменно выходил в плей-офф КХЛ, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Витязь» также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 5 марта в Подольске.

Читайте также
День с Шевченко: «Магнитка» в плей-офф, Профсоюз игроков КХЛ ответит за деньги
Во время загрузки произошла ошибка.
22 февраля© Ньюстюб
СКА
4:3
0:1, 4:0, 0:2
Витязь
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец"
Главные тренеры
Алексей КудашовМихаил Кравец
Вратари
Александр СамоновИлья Ежов(Игорь Сапрыкин)
1-й период
12:29Куинтон Хауден(Егор Воронков, Вилле Лаюнен)
2-й период
21:43Евгений Катичев
22:07Сергей Плотников(Игорь Ожиганов, Василий Токранов)
23:48Павел Чернов
25:23Егор Воронков
29:35Евгений Кетов(Лукас Бенгтссон)
31:49Василий Подколзин(Кирилл Марченко)
34:12Святослав Гребенщиков
35:54Йоонас Кемппайнен(Александр Барабанов, Владимир Ткачев)
36:15Василий Токранов
3-й период
40:34Йоонас Кемппайнен
43:11Кирилл Марченко
50:03Куинтон Хауден
53:35Алексей Макеев(Даниил Пыленков, Алексей Бывальцев)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Стал известен состав всех групп Лиги наций сезона-2020/21
«Салават» вырвал победу у «Авангарда» и сравнял счет в серии
ЦСКА нанес «Зениту» шестое поражение подряд в Евролиге
Черчесов подвел итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России
Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ
«ПСЖ» отказался отпустить Киллиана Мбаппе на Олимпиаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь