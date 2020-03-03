СКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем»

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В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (23-я минута), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У проигравших отличился Куинтон Хауден (13, 51) и Алексей Макеев (54).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, одну победу одержал петербургский клуб (3:2 — после буллитов), одну — «Витязь» (4:2). В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (счет в серии 4−0).

СКА неизменно выходил в плей-офф КХЛ, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Витязь» также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.