«Салават Юлаев» победил «Авангард» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

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В составе «Авангарда» шайбы забросили Семен Кошелев (32-я минута) и Павел Дедунов (52). В составе гостей отличились Григорий Панин (31), Сакари Маннинен (60), который за шесть секунд до конца основного времени перевел игру в овертайм, и Дмитрий Кугрышев (68). Эта встреча стала первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, где команды не сумели выявить победителя в основное время. Нападающий уфимцев Вячеслав Солодухин провел 400-й матч в лиге.

Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Авангарда».

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф — в сезоне-2013/14, дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).