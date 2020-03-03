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22:48 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» победил «Авангард» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Уфимский «Салават Юлаев» победил в овертайме со счетом 3:2 на выезде омский «Авангард» во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашние матчи «Авангарда» проходят на арене в подмосковной Балашихе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Авангарда» шайбы забросили Семен Кошелев (32-я минута) и Павел Дедунов (52). В составе гостей отличились Григорий Панин (31), Сакари Маннинен (60), который за шесть секунд до конца основного времени перевел игру в овертайм, и Дмитрий Кугрышев (68). Эта встреча стала первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, где команды не сумели выявить победителя в основное время. Нападающий уфимцев Вячеслав Солодухин провел 400-й матч в лиге.

Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Авангарда».

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф — в сезоне-2013/14, дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет 5 марта в Уфе.

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Авангард
2:3ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь БобковЮха Метсола(Юха Метсола)
1-й период
03:01Сергей Широков
14:40Алексей II Семенов
2-й период
30:42Григорий Панин(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
31:08Семен Кошелев(Коди Фрэнсон, Кирилл Семенов)
3-й период
51:12Павел Дедунов(Коди Фрэнсон)
59:54Сакари Маннинен(Линус Умарк, Илья Крикунов)
Овертайм
63:52Алексей Емелин
67:20Дмитрий Кугрышев(Михаил Пашнин)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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