«Барыс» объявил состав на гостевые матчи плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Два матча серии пройдут в Магнитогорске 5-го марта (начало в 20:00 по времени Нур-Султана) и 7-го марта (18:00).

Напомним, первые два матча серии прошли в Нур-Султане. В первой встрече подопечные Андрея Скабелки победили со счетом 4:0, а во второй уступили — 0:3. Счет в серии до четырех побед равный 1−1.