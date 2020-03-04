«Барыс» объявил состав на гостевые матчи плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на выездные матчи с магнитогорским «Металлургом» в рамках первого раунда
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на выездные матчи с магнитогорским «Металлургом» в рамках первого раунда
Два матча серии пройдут в Магнитогорске 5-го марта (начало в 20:00 по времени Нур-Султана) и 7-го марта (18:00).
Состав «Барыса» выглядит так:
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Эдди Паскуале;.
Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Виктор Сведберг, Никита Клещенко, Кирилл Полохов, Егор Шалапов;.
Нападающие: Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Напомним, первые два матча серии прошли в