«Сибирь» укрепила преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

«Автомобилист» в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением екатеринбургского клуба стал выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1−4 в серии. «Сибирь» по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4).