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20:31 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» укрепила преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

ТАСС, 4 марта. Новосибирская «Сибирь» в гостях в овертайме обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 5545 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу в матче забросил Микаэль Руохомаа (73-я минута).

В первом матче серии, который прошел 2 марта в Екатеринбурге, «Сибирь» одержала победу со счетом 2:0.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

«Автомобилист» в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением екатеринбургского клуба стал выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1−4 в серии. «Сибирь» по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4).

Третий матч серии пройдет в Новосибирске 6 марта.

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22 февраля© Ньюстюб
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0:0, 0:0, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Заварухин
Вратари
Якуб КоваржХарри Сятери
1-й период
03:55Ефим Гуркин
14:00Андрей Ермаков
2-й период
20:13Александр Логинов
3-й период
56:14Командный штраф
Овертайм
73:01Микаэль Руохомаа(Юусо Пуустинен, Юкка Пелтола)
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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