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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Нефтехимика»

ТАСС, 4 марта. Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 7614 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Артем Лукоянов (7-я минута), Дмитрий Воронков (12), Мэттью Фрэттин (13), Станислав Галиев (30) и Джастин Азеведо (34). У проигравших отличился Павел Куликов (2). Нападающий нижнекамского клуба Павел Порядин провел 200-й матч в КХЛ, за это время он набрал 71 очко (34 гола + 37 результативных передач). После пятой пропущенной шайбы Александра Шарыченкова в воротах «Нефтехимика» сменил Константин Барулин.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» встречались один раз — в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4−0 в серии.

«Ак Барс» во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, трижды команда выигрывала Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), что является наилучшим результатом. «Нефтехимик» в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 6 марта в Нижнекамске.

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23 декабря 2019© Ньюстюб
Ак Барс
5:1
3:1, 2:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 7614 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновВячеслав Буцаев
Вратари
Тимур БиляловАлександр Шарыченков(Константин Барулин, Александр Шарыченков, Константин Барулин)
1-й период
01:31Павел Куликов(Алексей Волгин)
06:00Артем Лукоянов(Микаэль Викстранд, Эмиль Галимов)
11:34Дмитрий Воронков(Виктор Тихонов, Михаил Фисенко)
12:58Мэтт Фрэттин(Артем Галимов)
2-й период
25:21Дамир Шарипзянов
29:36Станислав Галиев(Кирилл Петров, Мэтт Фрэттин)
33:59Джастин Азеведо(Дмитрий Воронков, Йессе Виртанен)
3-й период
40:29Альберт Яруллин
42:11Якоб Берглунд
48:21Марат Хайруллин
49:06Командный штраф
57:41Михаил Фисенко
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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