«Ак Барс» удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Нефтехимика»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Артем Лукоянов (7-я минута), Дмитрий Воронков (12), Мэттью Фрэттин (13), Станислав Галиев (30) и Джастин Азеведо (34). У проигравших отличился Павел Куликов (2). Нападающий нижнекамского клуба Павел Порядин провел 200-й матч в КХЛ, за это время он набрал 71 очко (34 гола + 37 результативных передач). После пятой пропущенной шайбы Александра Шарыченкова в воротах «Нефтехимика» сменил Константин Барулин.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» встречались один раз — в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4−0 в серии.

«Ак Барс» во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, трижды команда выигрывала Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), что является наилучшим результатом. «Нефтехимик» в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.