Текущие события
Хоккей. НХЛ
5.03
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
30
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
51
Хоккей. НХЛ
5.03
Калгари Флэймз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
5.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
ОТ
01
Хоккей. НХЛ
5.03
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
22:15 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» укрепило преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 4:3 обыграло столичный «Спартак» во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 7130 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы у победителей забросили Вадим Шипачев (28-я и 57-я минуты), Андре Петерссон (59) и Михаил Григорьев (60). У проигравших отличились Ансель Галимов (5), Патрик Херсли (41) и Робин Ганзл (60).

В первом матче серии «Динамо» победило дома со счетом 5:1.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одерживало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.

«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4 в серии).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 6 марта на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние матчи.

Читайте также
На что претендует «Спартак» в КХЛ, как работает Знарок. Онлайн с Шевченко, Зислисом и Даугавиньшем
Во время загрузки произошла ошибка.
27 ноября 2019© Ньюстюб
ХК Динамо
4:3
0:1, 1:0, 3:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 7130 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновОлег Знарок
Вратари
Александр ЕременкоЮлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
1-й период
04:52Ансель Галимов(Мартиньш Карсумс, Яков Рылов)
08:59Вадим Шипачев
11:31Максим Цыплаков
11:58Вадим Шипачев
11:58Дмитрий Вишневский
2-й период
26:44Командный штраф
27:46Вадим Шипачев
30:42Александр Хохлачев
38:55Кирилл Лямин
3-й период
40:56Патрик Херсли(Александр Хохлачев, Федор Малыхин)
54:38Максим Цыплаков
55:34Федор Малыхин
56:35Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен)
58:52Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски)
59:23Михаил Григорьев(Егор I Зайцев)
59:41Дмитрий Яшкин
59:54Робин Ганзл(Каспарс Даугавиньш)
Статистика
8Штрафное время12
5Игра в большинстве3
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Спартак» — ЦСКА: 120 минут и решающий гол в меньшинстве
«Зенит» одолел «Ахмат» в четвертьфинальном матче Кубка России
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в 2020 году
Чемпионка ОИ-2016 дисквалифицирована на четыре года за допинг
«Ак Барс» удвоил преимущество в серии против «Нефтехимика»
Большунов не попал в тройку в спринте на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь