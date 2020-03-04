«Динамо» укрепило преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Шайбы у победителей забросили Вадим Шипачев (28-я и 57-я минуты), Андре Петерссон (59) и Михаил Григорьев (60). У проигравших отличились Ансель Галимов (5), Патрик Херсли (41) и Робин Ганзл (60).
В первом матче серии «Динамо» победило дома со счетом 5:1.
В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одерживало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.
«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4 в серии).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 6 марта на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние матчи.