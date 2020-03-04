ЦСКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо»
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил на своей площадке со счетом 3:0 нижегородское «Торпедо» во втором матче первого раунда
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил на своей площадке со счетом 3:0 нижегородское «Торпедо» во втором матче первого раунда
Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (8-я минута), Михаил Григоренко (15) и Кирилл Капризов (60).
Форвард ЦСКА Антон Слепышев сделал результативную передачу, он набирает очки на протяжении семи матчей подряд, в сумме записав на свой счет 12 очков. Для голкипера москвичей Ильи Сорокина этот матч стал 11-м «сухим» в текущем сезоне КХЛ. Форвард столичной команды Марио Кемпе провел 200-й матч в КХЛ, он набрал за это время 105 очков (45 голов + 60 результативных передач).
В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев и один раз уступил в овертайме. До этого в
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом «Торпедо» является четвертьфинал (2011/12, 2015/16), всего команда в девятый раз принимает участие в
Третья встреча команд пройдет 6 марта в Нижнем Новгороде.
|Игорь Никитин
|Дэвид Немировски
|Илья Сорокин
|Андрей Тихомиров(Андрей Тихомиров)
|00:51
|Сергей Калинин
|07:56
|Павел Карнаухов(Максим Шалунов, Никита Нестеров)
|13:55
|Дрю Шор
|14:07
|Михаил Григоренко(Антон Слепышев, Никита Нестеров)
|17:30
|Павел Карнаухов
|23:55
|Богдан Киселевич
|29:55
|Михаил Орлов
|45:40
|Андрей Светлаков
|59:57
|Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Илья Сорокин)
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)