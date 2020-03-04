Текущие события
Хоккей. НХЛ
5.03
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
30
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
51
Хоккей. НХЛ
5.03
Калгари Флэймз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
5.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
ОТ
01
Хоккей. НХЛ
5.03
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
22:11 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил на своей площадке со счетом 3:0 нижегородское «Торпедо» во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (8-я минута), Михаил Григоренко (15) и Кирилл Капризов (60).

Форвард ЦСКА Антон Слепышев сделал результативную передачу, он набирает очки на протяжении семи матчей подряд, в сумме записав на свой счет 12 очков. Для голкипера москвичей Ильи Сорокина этот матч стал 11-м «сухим» в текущем сезоне КХЛ. Форвард столичной команды Марио Кемпе провел 200-й матч в КХЛ, он набрал за это время 105 очков (45 голов + 60 результативных передач).

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4−1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом «Торпедо» является четвертьфинал (2011/12, 2015/16), всего команда в девятый раз принимает участие в плей-офф.

Третья встреча команд пройдет 6 марта в Нижнем Новгороде.

Читайте также
ЦСКА — неуязвимый монстр? Онлайн Еронко, Шевченко и Зислиса о старте КХЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
1 сентября 2019© Ньюстюб
ЦСКА
3:0
2:0, 0:0, 1:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 6114 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинДэвид Немировски
Вратари
Илья СорокинАндрей Тихомиров(Андрей Тихомиров)
1-й период
00:51Сергей Калинин
07:56Павел Карнаухов(Максим Шалунов, Никита Нестеров)
13:55Дрю Шор
14:07Михаил Григоренко(Антон Слепышев, Никита Нестеров)
17:30Павел Карнаухов
2-й период
23:55Богдан Киселевич
29:55Михаил Орлов
3-й период
45:40Андрей Светлаков
59:57Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Илья Сорокин)
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Спартак» — ЦСКА: 120 минут и решающий гол в меньшинстве
«Зенит» одолел «Ахмат» в четвертьфинальном матче Кубка России
«Динамо» во второй раз обыграло «Спартак» в серии плей-офф КХЛ
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в 2020 году
Чемпионка ОИ-2016 дисквалифицирована на четыре года за допинг
«Ак Барс» удвоил преимущество в серии против «Нефтехимика»
Большунов не попал в тройку в спринте на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь