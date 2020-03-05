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11:21 (мск), источник: Sports.Ru

Знарок говорит, что у «Спартака» все впереди. На самом деле хоккей не прощает таких поражений

Эмоция от второй победы «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

После матча с «Динамо» Олег Знарок, конечно, не имел права сдаваться, поэтому выдал речь, которая будет отлично смотреться в художественном фильме про этот сезон КХЛ — пусть роль тренера «Спартака» в нем сыграет Брэд Питт.

Вот что там было:

«Мне понравилась наша команда. Бойцы. Мужики. Бились. Я думаю, что все у нас впереди».

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Смысл второго матча серии с «Динамо» в том, что «Спартак» провел фантастическую работу и был готов побеждать. Никаких кулаков, массовых драк и особенных шансов у соперника. Заряженные 4 звена, плотный хоккей, минимум пространства у динамовских звезд, которые зарешали в первой игре.

Но заслуженной по ТТД победе «Спартак» сломал ребра феерически заваленной концовкой. Это вот как у сборной России в финале МЧМ-2020, только спартаковские мужики уложились в более короткие сроки. Игра впятером — фол. Потом тут же еще один фол — и 3-на-5 против живого Шипачева. Потом этот пас Малыхина непонятно кому и защитники, которые уехали на смену: короче, так развалить концовку почти взятого собой матча нужно уметь.

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«Я думаю, что все у нас впереди». Хм.

А я думаю совсем по-другому. Даже если подойти формально — в плей-офф играют до четырех побед, и, проиграв второй матч, «Спартак» упустил в этой серии сразу два очка. Вместо 1−1 получилось 0−2. Это огромная разница.

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Но есть и метафизическая сторона дела. Еще вчера нам прекрасно показали, как нужно заканчивать матчи, которые ты выиграл по содержанию — это в Балашихе сделал «Салават Юлаев». Которому не везло, но который не развалился и стучался в стену до последних секунд игры. Теперь в Уфе все начнется как бы заново.

В хоккее бывает вот так: у ЦСКА есть преимущество над «Торпедо», и армейцы по глупости упускают один матч в серии, но идут дальше — 4−1. Таких случаев миллион. Но в равных матчах/сериях я просто не помню случаев, чтобы команда реально отдавала честно выигранный матч, в котором потратила очень много сил, а потом подключала бы второе и третье дыхание, переступала бы через порог невозможного и возвращала бы потерянное.

В хоккее отыгрывались и с 0−3 в серии, но это были исключительные случаи — и это всегда не только сверхусилия, но и внимание к мелочам: чтобы победить 4 раза подряд, ты должен быть готов не делать глупости в принципе.

Готов ли к этому сегодняшний «Спартак»?

Подумайте и ответьте честно.

Я верю в Знарка, верю в «Спартак» и вовсе не думаю, что 0−2 это приговор. Но еще больше я верю в хоккей, который, как настоящая мужская игра, не возвращает тебе те шансы, которые ты упустил сам.

А с сегодняшним матчем «Спартак» поступил именно так.

Никита Петухов

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Главные тренеры
Владимир КрикуновОлег Знарок
Вратари
Александр ЕременкоЮлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
1-й период
04:52Ансель Галимов(Мартиньш Карсумс, Яков Рылов)
08:59Вадим Шипачев
11:31Максим Цыплаков
11:58Вадим Шипачев
11:58Дмитрий Вишневский
2-й период
26:44Командный штраф
27:46Вадим Шипачев
30:42Александр Хохлачев
38:55Кирилл Лямин
3-й период
40:56Патрик Херсли(Александр Хохлачев, Федор Малыхин)
54:38Максим Цыплаков
55:34Федор Малыхин
56:35Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен)
58:52Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски)
59:23Михаил Григорьев(Егор I Зайцев)
59:41Дмитрий Яшкин
59:54Робин Ганзл(Каспарс Даугавиньш)
Статистика
8Штрафное время12
5Игра в большинстве3
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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