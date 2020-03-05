Знарок говорит, что у «Спартака» все впереди. На самом деле хоккей не прощает таких поражений
Эмоция от второй победы «Динамо».
Эмоция от второй победы «Динамо».
После матча с «Динамо» Олег Знарок, конечно, не имел права сдаваться, поэтому выдал речь, которая будет отлично смотреться в художественном фильме про этот сезон КХЛ — пусть роль тренера «Спартака» в нем сыграет Брэд Питт.
Вот что там было:
«Мне понравилась наша команда. Бойцы. Мужики. Бились. Я думаю, что все у нас впереди».
Смысл второго матча серии с «Динамо» в том, что «Спартак» провел фантастическую работу и был готов побеждать. Никаких кулаков, массовых драк и особенных шансов у соперника. Заряженные 4 звена, плотный хоккей, минимум пространства у динамовских звезд, которые зарешали в первой игре.
Но заслуженной по ТТД победе «Спартак» сломал ребра феерически заваленной концовкой. Это вот как у сборной России в финале МЧМ-2020, только спартаковские мужики уложились в более короткие сроки. Игра впятером — фол. Потом тут же еще один фол — и 3-на-5 против живого Шипачева. Потом этот пас Малыхина непонятно кому и защитники, которые уехали на смену: короче, так развалить концовку почти взятого собой матча нужно уметь.
«Я думаю, что все у нас впереди». Хм.
А я думаю совсем
Но есть и метафизическая сторона дела. Еще вчера нам прекрасно показали, как нужно заканчивать матчи, которые ты выиграл по содержанию — это в Балашихе сделал «Салават Юлаев». Которому не везло, но который не развалился и стучался в стену до последних секунд игры. Теперь в Уфе все начнется как бы заново.
В хоккее бывает вот так: у ЦСКА есть преимущество над «Торпедо», и армейцы по глупости упускают один матч в серии, но идут дальше — 4−1. Таких случаев миллион. Но в равных матчах/сериях я просто не помню случаев, чтобы команда реально отдавала честно выигранный матч, в котором потратила очень много сил, а потом подключала бы второе и третье дыхание, переступала бы через порог невозможного и возвращала бы потерянное.
Готов ли к этому сегодняшний «Спартак»?
Подумайте и ответьте честно.
Я верю в Знарка, верю в «Спартак» и вовсе не думаю, что 0−2 это приговор. Но еще больше я верю в хоккей, который, как настоящая мужская игра, не возвращает тебе те шансы, которые ты упустил сам.
А с сегодняшним матчем «Спартак» поступил именно так.
Никита Петухов
|Владимир Крикунов
|Олег Знарок
|Александр Еременко
|Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
|04:52
|Ансель Галимов(Мартиньш Карсумс, Яков Рылов)
|08:59
|Вадим Шипачев
|11:31
|Максим Цыплаков
|11:58
|Вадим Шипачев
|11:58
|Дмитрий Вишневский
|26:44
|Командный штраф
|27:46
|Вадим Шипачев
|30:42
|Александр Хохлачев
|38:55
|Кирилл Лямин
|40:56
|Патрик Херсли(Александр Хохлачев, Федор Малыхин)
|54:38
|Максим Цыплаков
|55:34
|Федор Малыхин
|56:35
|Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен)
|58:52
|Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски)
|59:23
|Михаил Григорьев(Егор I Зайцев)
|59:41
|Дмитрий Яшкин
|59:54
|Робин Ганзл(Каспарс Даугавиньш)
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)