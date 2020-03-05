Знарок говорит, что у «Спартака» все впереди. На самом деле хоккей не прощает таких поражений

Источник: РИА "Новости"

После матча с «Динамо» Олег Знарок, конечно, не имел права сдаваться, поэтому выдал речь, которая будет отлично смотреться в художественном фильме про этот сезон КХЛ — пусть роль тренера «Спартака» в нем сыграет Брэд Питт.

Вот что там было:

«Мне понравилась наша команда. Бойцы. Мужики. Бились. Я думаю, что все у нас впереди».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Смысл второго матча серии с «Динамо» в том, что «Спартак» провел фантастическую работу и был готов побеждать. Никаких кулаков, массовых драк и особенных шансов у соперника. Заряженные 4 звена, плотный хоккей, минимум пространства у динамовских звезд, которые зарешали в первой игре.

Но заслуженной по ТТД победе «Спартак» сломал ребра феерически заваленной концовкой. Это вот как у сборной России в финале МЧМ-2020, только спартаковские мужики уложились в более короткие сроки. Игра впятером — фол. Потом тут же еще один фол — и 3-на-5 против живого Шипачева. Потом этот пас Малыхина непонятно кому и защитники, которые уехали на смену: короче, так развалить концовку почти взятого собой матча нужно уметь.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_bf410ed39a1a106c5b0544d0ab573d21_hd/2_6340110881/826c26bf37fab8692b99cc415542ccda/4739070318?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я думаю, что все у нас впереди». Хм.

А я думаю совсем по-другому. Даже если подойти формально — в плей-офф играют до четырех побед, и, проиграв второй матч, «Спартак» упустил в этой серии сразу два очка. Вместо 1−1 получилось 0−2. Это огромная разница.

Но есть и метафизическая сторона дела. Еще вчера нам прекрасно показали, как нужно заканчивать матчи, которые ты выиграл по содержанию — это в Балашихе сделал «Салават Юлаев». Которому не везло, но который не развалился и стучался в стену до последних секунд игры. Теперь в Уфе все начнется как бы заново.

В хоккее бывает вот так: у ЦСКА есть преимущество над «Торпедо», и армейцы по глупости упускают один матч в серии, но идут дальше — 4−1. Таких случаев миллион. Но в равных матчах/сериях я просто не помню случаев, чтобы команда реально отдавала честно выигранный матч, в котором потратила очень много сил, а потом подключала бы второе и третье дыхание, переступала бы через порог невозможного и возвращала бы потерянное.

В хоккее отыгрывались и с 0−3 в серии, но это были исключительные случаи — и это всегда не только сверхусилия, но и внимание к мелочам: чтобы победить 4 раза подряд, ты должен быть готов не делать глупости в принципе.

Готов ли к этому сегодняшний «Спартак»?

Подумайте и ответьте честно.

Я верю в Знарка, верю в «Спартак» и вовсе не думаю, что 0−2 это приговор. Но еще больше я верю в хоккей, который, как настоящая мужская игра, не возвращает тебе те шансы, которые ты упустил сам.

А с сегодняшним матчем «Спартак» поступил именно так.

Никита Петухов