Анонс третьего матча серии «Металлург» Мг — «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Барыс» уступил российской команде — 0:3, позволив, таким образом, сравнять счёт в противостоянии — 1:1.

Хоккей КХЛ 2019-2020 1/4 финала конференций, 5.03.2020, 17:00 Металлург Мг - Барыс -

Все три шайбы были пропущены по ходу второго периода, перед стартом третьего Эдди Паскуале был заменен на Хенрика Карлссона, который отразил все 7 бросков по воротам. В Магнитогорск прибыла делегация из 27 игроков, травмированных в составе команды нет. По ходу регулярного чемпионата «Барыс» выиграл оба матча в Магнитогорске — 3:1 и 2:1 ОТ.

После невыразительного старта «Металлург» сумел исправить ошибки и сравнять счет в серии, забив три гола усилиями звена Сергея Мозякина — ветеран отличился сам, а также ассистировал Андрею Нестрашилу, который оформил дубль. Василий Кошечкин отразил во втором матче 35 бросков, это 12-й сухой матч голкипера в истории КХЛ. Во второй игре не принимал участие Максим Матушкин, зато сыграл Брэндон Козун, получивший повреждение плеча в воскресном матче. Список травмированных игроков «Металлурга» пуст.