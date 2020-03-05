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12:20 (мск), источник: Prosports.kz

Анонс третьего матча серии «Металлург» Мг — «Барыс»

5 марта состоится третий раунд противостояния между магнитогорским «Металлургом» и нур-султанским «Барысом» в 1/8 финала Кубка Гагарина, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба «Барыс».

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Барыс» уступил российской команде — 0:3, позволив, таким образом, сравнять счёт в противостоянии — 1:1.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
1/4 финала конференций, 5.03.2020, 17:00

Металлург Мг-Барыс-

Все три шайбы были пропущены по ходу второго периода, перед стартом третьего Эдди Паскуале был заменен на Хенрика Карлссона, который отразил все 7 бросков по воротам. В Магнитогорск прибыла делегация из 27 игроков, травмированных в составе команды нет. По ходу регулярного чемпионата «Барыс» выиграл оба матча в Магнитогорске — 3:1 и 2:1 ОТ.

После невыразительного старта «Металлург» сумел исправить ошибки и сравнять счет в серии, забив три гола усилиями звена Сергея Мозякина — ветеран отличился сам, а также ассистировал Андрею Нестрашилу, который оформил дубль. Василий Кошечкин отразил во втором матче 35 бросков, это 12-й сухой матч голкипера в истории КХЛ. Во второй игре не принимал участие Максим Матушкин, зато сыграл Брэндон Козун, получивший повреждение плеча в воскресном матче. Список травмированных игроков «Металлурга» пуст.

Начало матча на «Арене Металлург» — в 20:00 по времени столицы Казахстана.

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