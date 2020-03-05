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20:24 (мск), источник: Sport24

Главный камбэк плей-офф КХЛ. «Салават» превратил 0:2 в 6:3 и повел в серии с «Авангардом»

Уфа стала еще на шаг ближе к сенсации.

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«Салават Юлаев» так мощно провел второй матч серии против «Авангарда» и так эпично спасся в его концовке, что в глазах многих неожиданно превратился из безнадежного аутсайдера едва ли не в фаворита. Омский клуб стали обвинять в отсутствии креатива, который, якобы, запретил тренер Боб Хартли, в составе уфимского появился свой супергерой — Линус Умарк перед тем, как покинуть КХЛ, похоже, собрался выдать одну из лучших серий в форме «Салавата». Добавьте сюда тот факт, что два следующих матча команде Николая Цулыгина предстояло провести на собственном льду, и станет понятно, почему за пару дней расстановка сил в этой паре так сильно изменилась.

На третью встречу Хартли решил не заявлять Дениса Зернова — возможно, причиной тому стала травма, а возможно, канадца просто не устраивала игра центрфорварда сборной России.

Но и без него «ястребы» начали очень мощно. Уже на второй минуте гости съели соперника сначала в средней, а затем и в его зоне, Кирилл Семенов собрал на себя двух уфимцев и выдал потрясающий пас на Сергея Шумакова. Креатив заказывали?

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Большая часть периода у команд ушла на силовую борьбу, лучшее свидетельство этому — 30 хитов за 20 минут. Поколачивали друг друга хоккеисты в основном по правилам, первое удаление случилось только перед перерывом, но Умарк и компания наказать омичей не смогли. На табло к этому времени уже горели цифры 2:0. Это Сергей Широков выцарапал шайбу у борта, и вывел на бросок со средней дистанции Алексея Емелина. Все выглядело примерно так — хоккеисты «Авангарда» четко дали понять, что упущенная пару дней назад победа их нисколько не надломила.

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В начале второго периода гости могли заканчивать если не «вообще все», то почти все — Шумаков не попал по шайбе, находясь в метре от абсолютно пустой рамки уфицев. А дальше команда Хартли стала собственными руками отдавать эту встречу сопернику. Сперва намудрил в средней зоне Тэйлор Бек — хозяева получили выход «3 в 1», а Александр Бурмистров уверенно разобрался с Игорем Бобковым.

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Эстафету у Бека принял Шумаков, который пытался нарисовать излишне красивую передачу в чужой зоне и организовал контратаку на ворота своей команды — Владимир Жарков и Петр Хохряков исполнили все очень четко. Если в разговорах о запрете на креатив в омском клубе речь шла о таком креативе, который выдали Бек и Шумаков, болельщики «ястребов», скорее всего, были бы не против, чтобы их от избавили от подобного зрелища. На счастье «Авангарда» соперник на кураже не забросил третью шайбу (а шансы были), иначе второй период превратился бы для парней в красном полной катастрофой. Со счетом 2:2, вроде бы, можно было работать.

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Но за первые 8 минут третьего периода легионеры «Салавата» просто прикончили «ястребов». Три ассиста Умарка, три броска с дальней и средней дистанции от Тему Хартикайнена и Сакари Маннинена, 2:2 превратились в 5:2. Переставший ловить хоть что-то Игорь Бобков отправился на скамейку запасных, но спасать эту игру было поздно.

6:3 — теперь «Салават» не в эмоциях болельщиков и экспертов, но и по факту становится фаворитом серии. Ну, а четвертый матч становится определяющим в серии. Устроить камбэк со счета 1:3 Омску будет очень непросто, камбэки в этом противостоянии пока совершает только Уфа.

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Салават Юлаев
6:3
0:2, 2:0, 4:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций5.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха МетсолаИгорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
1-й период
01:23Сергей Шумаков(Семен Кошелев, Кирилл Семенов)
16:20Алексей Емелин(Сергей Широков)
18:06Брэндон Макмиллан
2-й период
24:43Александр Бурмистров(Михаил Пашнин, Дмитрий Кугрышев)
28:43Петр Хохряков(Владимир Жарков)
3-й период
40:50Сакари Маннинен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
46:20Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Григорий Панин)
48:10Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
52:52Данил Башкиров
54:05Брэндон Макмиллан(Тэйлор Бек, Сергей Широков)
58:12Владимир Жарков(Александр Кадейкин)
59:04Илья Крикунов
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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