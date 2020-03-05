Главный камбэк плей-офф КХЛ. «Салават» превратил 0:2 в 6:3 и повел в серии с «Авангардом»

«Салават Юлаев» так мощно провел второй матч серии против «Авангарда» и так эпично спасся в его концовке, что в глазах многих неожиданно превратился из безнадежного аутсайдера едва ли не в фаворита. Омский клуб стали обвинять в отсутствии креатива, который, якобы, запретил тренер Боб Хартли, в составе уфимского появился свой супергерой — Линус Умарк перед тем, как покинуть КХЛ, похоже, собрался выдать одну из лучших серий в форме «Салавата». Добавьте сюда тот факт, что два следующих матча команде Николая Цулыгина предстояло провести на собственном льду, и станет понятно, почему за пару дней расстановка сил в этой паре так сильно изменилась.

На третью встречу Хартли решил не заявлять Дениса Зернова — возможно, причиной тому стала травма, а возможно, канадца просто не устраивала игра центрфорварда сборной России.

Но и без него «ястребы» начали очень мощно. Уже на второй минуте гости съели соперника сначала в средней, а затем и в его зоне, Кирилл Семенов собрал на себя двух уфимцев и выдал потрясающий пас на Сергея Шумакова. Креатив заказывали?

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b60e8fd418d575f67691e9be8eeeb49c_hd/q696365/ff944d759d7f6134cc9e9b275a9debc6/4739102511?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большая часть периода у команд ушла на силовую борьбу, лучшее свидетельство этому — 30 хитов за 20 минут. Поколачивали друг друга хоккеисты в основном по правилам, первое удаление случилось только перед перерывом, но Умарк и компания наказать омичей не смогли. На табло к этому времени уже горели цифры 2:0. Это Сергей Широков выцарапал шайбу у борта, и вывел на бросок со средней дистанции Алексея Емелина. Все выглядело примерно так — хоккеисты «Авангарда» четко дали понять, что упущенная пару дней назад победа их нисколько не надломила.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_40bf4ee44885b66f87d0c64a5670f977_hd/q696397/4132434bde15ae2a56894fff209c2f1b/4739102557?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго периода гости могли заканчивать если не «вообще все», то почти все — Шумаков не попал по шайбе, находясь в метре от абсолютно пустой рамки уфицев. А дальше команда Хартли стала собственными руками отдавать эту встречу сопернику. Сперва намудрил в средней зоне Тэйлор Бек — хозяева получили выход «3 в 1», а Александр Бурмистров уверенно разобрался с Игорем Бобковым.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_303a21293cd8ff1cef1f780b4d1335d7_hd/q696445/5747c75df28d94cd720b1771c290a3f1/4739102576?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эстафету у Бека принял Шумаков, который пытался нарисовать излишне красивую передачу в чужой зоне и организовал контратаку на ворота своей команды — Владимир Жарков и Петр Хохряков исполнили все очень четко. Если в разговорах о запрете на креатив в омском клубе речь шла о таком креативе, который выдали Бек и Шумаков, болельщики «ястребов», скорее всего, были бы не против, чтобы их от избавили от подобного зрелища. На счастье «Авангарда» соперник на кураже не забросил третью шайбу (а шансы были), иначе второй период превратился бы для парней в красном полной катастрофой. Со счетом 2:2, вроде бы, можно было работать.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0476483f00c61412e2079697ecbfa726_hd/q696457/4a595586041e5e109ac78cd48bbc2d00/4739102593?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но за первые 8 минут третьего периода легионеры «Салавата» просто прикончили «ястребов». Три ассиста Умарка, три броска с дальней и средней дистанции от Тему Хартикайнена и Сакари Маннинена, 2:2 превратились в 5:2. Переставший ловить хоть что-то Игорь Бобков отправился на скамейку запасных, но спасать эту игру было поздно.