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5 марта, источник: ТАСС

«Йокерит» повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ТАСС, 5 марта. Хельсинкский «Йокерит» в гостях победил ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 6583 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенные шайбы на счету Виктора Лёва (1-я минута), Саку Мяеналанена (45) и Никласа Йенсена (51).

Четвертый в сезоне «сухой» матч провел голкипер «Йокерита» Янис Калниньш. Нападающий финского клуба Петри Контиола провел 100-й матч в плей-офф КХЛ. В предыдущих двух встречах серии «Йокерит» победил дома со счетом 6:0 и 5:1 соответственно.

В шести очных матчах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Йокерита». Следующий матч команд пройдет 7 марта в Ярославле.

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Локомотив
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Йокерит
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций5.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6583 зрителя
Главные тренеры
Майк ПелиноЛаури Марьямяки
Вратари
Александр ЛазушинЯнис Калниньш
1-й период
00:57Виктор Лев(Хенрик Хаапала, Саку Мяеналанен)
02:26Алекс Грант
10:37Петер Регин
2-й период
20:58Йессе Йоэнсуу
24:31Йессе Йоэнсуу
28:27Никита Черепанов
30:09Рушан Рафиков
38:59Антон Ландер
38:59Йессе Йоэнсуу
39:15Владимир Ткачев
39:15Виктор Лев
3-й период
43:18Егор Аверин
44:28Саку Мяеналанен(Хенрик Хаапала, Никлас Йенсен)
50:36Никлас Йенсен(Виктор Лев)
55:43Михаил Беляев
Статистика
12Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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