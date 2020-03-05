«Йокерит» повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

Заброшенные шайбы на счету Виктора Лёва (1-я минута), Саку Мяеналанена (45) и Никласа Йенсена (51).

Четвертый в сезоне «сухой» матч провел голкипер «Йокерита» Янис Калниньш. Нападающий финского клуба Петри Контиола провел 100-й матч в плей-офф КХЛ. В предыдущих двух встречах серии «Йокерит» победил дома со счетом 6:0 и 5:1 соответственно.

В шести очных матчах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.