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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

СКА разгромил «Витязь» и повел 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК, 5 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга крупно обыграли подмосковный «Витязь» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ и повели 3−0 в серии до четырех побед.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА. Заброшенными шайбами отметились Данила Галенюк (на 10-й минуте), Иван Морозов (10), Владимир Ткачев (14), Антон Бурдасов (20), Кирилл Марченко (30), Александр Барабанов (54).

Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг второй раз в карьере сыграл «на ноль» в плей-офф КХЛ.

Четвертый матч серии до четырех побед пройдет в Подольске в субботу.

Витязь
0:6
0:4, 0:1, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций5.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 4787 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецАлексей Кудашов
Вратари
Игорь Сапрыкин(Илья Ежов)Магнус Хелльберг
1-й период
00:25Александр Барабанов
06:28Лукас Бенгтссон
09:17Данила Галенюк(Андрей Кузьменко, Антон Белов)
09:50Иван Морозов(Кирилл Марченко)
09:56Йоонас Няттинен
13:19Якуб Ержабек
13:51Владимир Ткачев(Антон Бурдасов)
18:07Даниил Пыленков
19:55Антон Бурдасов(Владимир Ткачев)
2-й период
24:33Игорь Ожиганов
27:32Евгений Артюхин
29:06Кирилл Марченко(Василий Подколзин)
29:06Йоонас Няттинен
38:53Иван Морозов
3-й период
41:00Евгений Кетов
43:15Куинтон Хауден
50:26Евгений Кетов
53:36Александр Барабанов(Владимир Ткачев)
53:52Евгений Кетов
54:08Максим Карпов
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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