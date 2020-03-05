СКА разгромил «Витязь» и повел 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
ПОДОЛЬСК, 5 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты СКА из
ПОДОЛЬСК, 5 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты СКА из
Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА. Заброшенными шайбами отметились Данила Галенюк (на 10-й минуте), Иван Морозов (10), Владимир Ткачев (14), Антон Бурдасов (20), Кирилл Марченко (30), Александр Барабанов (54).
Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг второй раз в карьере сыграл «на ноль» в
Четвертый матч серии до четырех побед пройдет в Подольске в субботу.
|Михаил Кравец
|Алексей Кудашов
|Игорь Сапрыкин(Илья Ежов)
|Магнус Хелльберг
|00:25
|Александр Барабанов
|06:28
|Лукас Бенгтссон
|09:17
|Данила Галенюк(Андрей Кузьменко, Антон Белов)
|09:50
|Иван Морозов(Кирилл Марченко)
|09:56
|Йоонас Няттинен
|13:19
|Якуб Ержабек
|13:51
|Владимир Ткачев(Антон Бурдасов)
|18:07
|Даниил Пыленков
|19:55
|Антон Бурдасов(Владимир Ткачев)
|24:33
|Игорь Ожиганов
|27:32
|Евгений Артюхин
|29:06
|Кирилл Марченко(Василий Подколзин)
|29:06
|Йоонас Няттинен
|38:53
|Иван Морозов
|41:00
|Евгений Кетов
|43:15
|Куинтон Хауден
|50:26
|Евгений Кетов
|53:36
|Александр Барабанов(Владимир Ткачев)
|53:52
|Евгений Кетов
|54:08
|Максим Карпов
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)