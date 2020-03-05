СКА разгромил «Витязь» и повел 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА. Заброшенными шайбами отметились Данила Галенюк (на 10-й минуте), Иван Морозов (10), Владимир Ткачев (14), Антон Бурдасов (20), Кирилл Марченко (30), Александр Барабанов (54).

Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг второй раз в карьере сыграл «на ноль» в плей-офф КХЛ.