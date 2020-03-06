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18:51 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» одержала третью победу над «Автомобилистом» в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. Новосибирская «Сибирь» дома в овертайме обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце спорта «Сибирь» в присутствии 7420 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил Никита Шашков (70-я минута). В составе «Сибири» хет-триком в основное время отметился Юусо Пуустинен (8, 12 и 46-я минуты), у «Автомобилиста» отличились Максим Березин (10), Питер Холланд (29), Джефф Плэтт (56).

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Сибири». Первые два матча прошли в Екатеринбурге и завершились сухими победами «Сибири» (2:0 и 1:0). Голкипер «Сибири» Харри Сятери не пропускал шайбы на протяжении 142 минут 25 секунд, что стало новым рекордом клуба по продолжительности «сухой» серии. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Салаку (108 минут 23 секунды).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

«Автомобилист» в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1−4 в серии. «Сибирь» по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4).

Четвертый матч серии пройдет в Новосибирске 8 марта.

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22 февраля© Ньюстюб
Сибирь
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Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2020, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАндрей Мартемьянов
Вратари
Харри Сятери(Харри Сятери)Якуб Коварж
1-й период
07:47Юусо Пуустинен(Александр Шаров, Юрки Йокипакка)
08:35Андрей Ермаков
09:24Максим Березин(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
11:37Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка, Микаэль Руохомаа)
11:52Игорь Макаров
11:52Игорь Макаров
11:52Евгений Чесалин
11:52Михаил Мамкин
16:45Михаил Мамкин
19:14Никита Коротков
19:14Питер Холланд
2-й период
25:13Дэн Секстон
27:03Андрей Ермаков
27:03Джефф Плэтт
28:59Питер Холланд(Найджел Доус, Александр Кучерявенко)
35:29Илья Морозов
35:29Найджел Доус
3-й период
45:48Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка, Александр Шаров)
49:01Константин Алексеев
49:01Павел Дацюк
55:13Александр Кучерявенко
55:46Джефф Плэтт(Никита Трямкин)
Овертайм
65:25Питер Холланд
69:41Никита Шашков(Николай Тимашов, Александр Шаров)
Статистика
26Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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