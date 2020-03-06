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22:09 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал третью победу над «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. ЦСКА на выезде в овертайме со счетом 2:1 победил нижегородское «Торпедо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в дворце спорта «Нагорный» в присутствии 5500 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил Антон Слепышев (65-я минута). В основное время у ЦСКА отличился Максим Мамин (9), у «Торпедо» — Андрей Белевич (19). Слепышев набирает очки восемь матчей подряд (пять матчей в конце регулярного чемпионата и три встречи в плей-офф), на его счету за этот отрезок 14 очков (четыре шайбы + десять передач). На 35-й минуте Михаил Григоренко (ЦСКА) не реализовал буллит.

Счет в серии стал 3−0 в пользу ЦСКА. В регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев в основное время и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4−1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателем Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом «Торпедо» является четвертьфинал (2012, 2016), всего команда в девятый раз принимает участие в плей-офф.

Четвертая встреча команд пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде.

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14 февраля© Ньюстюб
Торпедо
1:2ОТ
1:1, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиИгорь Никитин
Вратари
Андрей ТихомировИлья Сорокин
1-й период
08:10Максим Мамин(Никита Нестеров)
08:21Сергей Толчинский
12:54Марио Кемпе
18:15Андрей Белевич(Станислав Бочаров)
2-й период
21:42Тай Рэтти
23:45Михаил Орлов
23:45Марио Кемпе
27:17Сергей Калинин
34:46Даниил Ильин
34:46Клас Дальбек
34:46Михаил Григоренко
38:19Михаил Орлов
3-й период
40:46Командный штраф
47:45Максим Мамин
52:05Богдан Киселевич
Овертайм
61:45Кирилл Капризов
64:24Антон Слепышев
Статистика
11Штрафное время21
7Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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